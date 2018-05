EU plant neuen Euro-Notfallfonds

Brüssel. Die EU-Kommission will mit einem 30 Milliarden Euro schweren Notfallfonds finanziell angeschlagenen Euro-Ländern aus der Patsche helfen. Die Geldmittel sollen bei Wirtschaftsschocks den entsprechenden Staaten in Form von Darlehen zur Verfügung gestellt werden, teilte die EU-Kommission am Donnerstag mit.

Die Mittel sollen zinsfrei und an Staaten vergeben werden, die noch als kreditwürdig gelten und Zugang zum Kapitalmarkt haben. Der neue Fonds – der offenbar parallel zu den bereits bestehenden Einrichtungen etabliert wird – soll den 19 Euro-Mitgliedsländern und den sogenannten Anwärtern zur Verfügung stehen. Dazu zählen Staaten wie Polen, Schweden oder Tschechien, die bereits die wesentlichen Kriterien erfüllen, aber aus unterschiedlichen Gründen dem Euro-Verbund noch nicht beigetreten sind. (Reuters/jW)