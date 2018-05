Teilerfolg für Betriebsrat

Gehen oder bleiben: Opel versucht vor allem jüngere Arbeiter mit hohen Abfindungen loszuwerden (Stammsitz des ­Konzerns in Rüsselsheim) Foto: Andreas Arnold/dpa

Geht es nach den Managern und dem Mutterkonzern Peugeot (PSA) muss Opel in den nächsten Jahren etliche Mitarbeiter loswerden, um profitabler zu werden. Entsprechend versucht der Autobauer seit einiger Zeit, ältere Beschäftigte über Vorruhestands- und Altersteilzeitmodelle und jüngere Arbeiter über ein eigens eingerichtetes Abfindungsprogramm zum Gehen zu bewegen. Im Streit um letzteres konnte der Betriebsrat nun einen Teilerfolg erzielen. Der Konzern setzt das Programm vorerst aus.

Dies geht aus internen Informationen hervor, die Geschäftsleitung und IG Metall am Mittwoch an die Belegschaften weitergegeben haben. Da der Betriebsrat im Gegenzug sämtlichen im Mai wirksam werdenden Aufhebungsverträgen zustimmen will, können nach Angaben der Opel-Personalabteilung jedoch rund 400 Beschäftigte das Unternehmen noch in diesem Monat mit den Abfindungen verlassen.

Im Rahmen des erzielten Kompromisses hat sich Opel verpflichtet, bis zum 29. Mai keine neuen Aufhebungsverträge mehr abzuschließen oder zuzusagen. Zudem darf der Konzern bis zu diesem Zeitpunkt keine Unterschriften der Mitarbeiter einholen oder bei Eigenkündigungen Sozialplanabfindungen anbieten. Erlaubt bleiben aber weiterhin Beratungsgespräche mit interessierten Beschäftigten.

Die Einigung zwischen Management und Betriebsrat war am Dienstag nach stundenlangen Verhandlungen im Rahmen eines Einigungsstellenverfahrens erreicht worden, das den »Sanierungsprozess« beim Rüsselsheimer Autobauer begleitet. So seien gerichtliche Auseinandersetzungen vermieden worden, hieß es in den Rundschreiben an die Beschäftigten. Das weitere Vorgehen solle auf der nächsten Sitzung ab dem 28. Mai beraten werden.

Zwischen der Kapitalseite und den Beschäftigtenvertretern herrscht nach wie vor große Uneinigkeit über das Tempo und den notwendigen Umfang der verschiedenen Abfindungsprogramme. Der zur »Sanierung« benötigte Personalabbau könne allein durch Vorruhestands- und Altersteilzeitregelungen erreicht werden, argumentieren Betriebsrat und IG Metall. Die Beschäftigtenvertreter gehen davon aus, dass auf diesem Weg mindestens 3.700 der noch rund 18.000 Opel-Beschäftigten an den deutschen Standorten in Rüsselsheim, Kaiserslautern und Eisenach das Unternehmen verlassen werden. Das entspreche auch den in der Einigungsstelle vorgetragenen Planungszahlen des Managements. Wenn darüber hinaus Leute zum Gehen gedrängt würden, drohten Personallücken und ein verstärkter Einsatz von Leiharbeitern.

Nach Angaben des Unternehmens gibt es für das nun ausgesetzte Abfindungsprogramm bereits rund 1.000 Antragsteller. Opel lockt die Beschäftigten mit hohen Beträgen. Je nach Betriebszugehörigkeit handelt es sich in Einzelfällen um bis zu 275.000 Euro. Der Betriebsrat hatte Ende April seine – aufgrund einer Vereinbarung bei Opel – notwendige Zustimmung zu ersten Aufhebungsverträge verweigert und somit das Ausscheiden von beispielsweise 70 Arbeitern aus dem Montagewerk Eisenach vorerst verhindert. Diese können nun im Rahmen des Kompromisses gemeinsam mit anderen Kollegen das Unternehmen verlassen.

Der Leiter des IG-Metall-Bezirks Mitte, Jörg Köhlinger, warf Peugeot-Chef Carlos Tavares und dem Opel-Vorstandsvorsitzenden Michael Lohscheller unterdessen eine Hinhaltetaktik vor. Entgegen den Ankündigungen habe die IG Metall immer noch keine neuen Unterlagen oder Terminvorschläge erhalten. »Ich kann nicht erkennen, was die Strategie von PSA und von Opel ist«, erklärte Köhlinger am Donnerstag laut dpa. Es sei »überfällig, schnell und verlässlich mit Betriebsräten und mit der IG Metall über die konkrete Ausgestaltung« des »Sanierungsprogramms« zu verhandeln und damit »konstruktiv die Zukunft von Opel anzugehen«. Statt dessen drohe der »schleichende Niedergang des Unternehmens und seine nachhaltige Beschädigung«, so der Gewerkschafter. (mit Agenturen)