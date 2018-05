Melbourne. Robert Smerdon, einer der erfolgreichsten Trainer im Galoppsport, ist in Australien wegen Dopings lebenslang gesperrt worden. Dies entschied ein Gericht in Melbourne. Neben Smerdon wurden sieben weitere Trainer und Funktionäre mit Sperren von bis zu vier Jahren belegt, wurde am Donnerstag mitgeteilt. Die Gruppe soll 2010 bis 2017 in mehr als 100 Rennen betrogen haben. (sid/jW)