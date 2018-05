München. Fährt der DFB-Kapitän Manuel Neuer mit zur WM? »Ich denke nicht, dass es vorstellbar ist, dass ich ohne Spielpraxis in so ein Turnier gehe«, sagte Neuer am Dienstag abend am Rande der Präsentation der neuen Trikots des FC Bayern. Die Münchner planen auch im Bundesliga-Finale am Sonnabend gegen den VfB Stuttgart ohne ihn. (sid/jW)