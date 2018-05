Haben oder Sein

Dortmund. Sebastian Rode von Borussia Dortmund glaubt nicht an eine Weiterbeschäftigung seines Trainers Peter Stöger: »So wie er sich in der Kabine ausdrückt, gehen wir fest davon aus, dass wir nächste Saison einen neuen Trainer haben werden«, sagte Mittelfeldspieler bei »Wontorra – der Fußball-Talk« bei Sky Sport. Dagegen hat der abstiegsbedrohte VfL Wolfsburg seinem Trainer Bruno Labbadia das Vertrauen ausgesprochen – zumindest bis zum letzten Spieltag am Sonnabend. Nach dem 1:4 der »Wölfe« in Leipzig sangen deren Fans: »Wir steigen ab, wir kommen nie wieder, wir haben Bruno Labbadia«. Er selbst sah die Dinge so: »Wir haben es am Anfang top gemacht, haben aber zuwenig Kapital aus dem Ballbesitz geschlagen«. (sid/jW)