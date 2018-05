Linke gegen Pilotprojekt der Polizei mit Tasern

Bremerhaven. Nach den Sommerferien will die Polizei Bremerhaven mit einer einjährigen Testphase des Einsatzes von sogenannten Tasern beginnen. 20 Beschäftigte sollen an den Elektroschockwaffen ausgebildet werden. Petra Brand, Stadtverordnete der Partei Die Linke, kritisierte das Vorhaben in einer Pressemitteilung vom Sonntag scharf: »Zahlreiche Fälle aus den USA zeigen, dass der Einsatz von Tasern schwerste Gesundheitsschäden bis hin zum Tod verursachen kann.« Man warne davor, die potentiell tödlichen Waffen »als adäquates Mittel irgendwo zwischen Schlagstock und Pistole« zu verharmlosen. (jW)