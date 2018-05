Ärzteverband: Psychisch Belastete schützen

Berlin. Psychisch belastete Arbeitnehmer sollten nach dem Willen der Ärztegewerkschaft Marburger Bund die Möglichkeit bekommen, für eine begrenzte Zeit weniger zu arbeiten. Dazu müsse die gesetzliche Grundlage für eine ärztliche Bescheinigung zur vorübergehenden »Arbeitsminderung« geschaffen werden, heißt es in einem Beschluss der Hauptversammlung des Marburger Bundes am Sonntag in Erfurt.

Bei psychischen Störungen könne »eine Krankschreibung eher zu einer Verstärkung der Symptomatik« führen«, so der Beschluss. (AFP/jW)