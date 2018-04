Wirtschaft in Westeuropa schwächelt

London/Paris. Die britische Wirtschaft ist zu Jahresbeginn überraschend kaum noch gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte in den ersten drei Monaten 2018 nur noch um 0,1 Prozent zu, wie das britische Statistikamt in London mitteilte. Auch die französische Wirtschaft ist deutlich schwächer in das laufende Jahr gestartet. Nach Angaben des Statistikamts INSEE vom Freitag lag das BIP von Januar bis März 0,3 Prozent über dem Niveau des Vorquartals. Die französischen Ausfuhren gingen sogar leicht zurück, nachdem sie zum Jahresende 2017 noch deutlich zugelegt hatten. (Reuters/jW)