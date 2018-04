Liverpool. Teammanager Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool die Tür zum Finale der Champions League am 26. Mai in Kiew weit aufgeschlagen. Die Reds gewannen am Dienstag das Halbfinalhinspiel gegen AS Rom 5:2 und schufen damit gute Voraussetzungen, im Rückspiel am Mittwoch kommender Woche zum ersten Mal seit 2007 wieder das Endspiel zu erreichen. (sid/jW)