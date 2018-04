Staatsminister in Erklärungsnot

Nach dem Luftangriff: Löscharbeiten in Damaskus am 14. April Foto: Omar Sanadiki/REUTERS

Nach wie vor ist unklar, ob in der syrischen Stadt Duma in der Nacht zum 8. April ein Angriff mit Chemiewaffen stattgefunden hat – und wenn ja, wer dafür verantwortlich ist. In deutschen Medien werden die Zweifel immer lauter. So erklärte der Leiter des Hauptstadtstudios Kairo, Uli Gack, am Freitag in der ZDF-Nachrichtensendung »Heute«, es spreche einiges dafür, dass der Angriff von Islamisten inszeniert wurde. Und bereits am 19. April hatte das Portal faktenfinder.tagesschau.de von einem Besuch von Journalisten in Duma berichtet, die Ähnliches festgestellt hatten.

Gleichwohl hält die Bundesregierung daran fest, dass es den Angriff gegeben habe und die syrische Regierung dafür verantwortlich sei. In der Aktuellen Fragestunde am Mittwoch im Bundestag sprach Michael Roth, Staatsminister im Auswärtigen Amt, erneut von einem Einsatz geächteter Chemiewaffen »durch das Assad-Regime« und fügte hinzu: »Wir haben entsprechende Beweise.« Der Luftangriff der USA, Frankreichs und Großbritanniens auf Ziele in Syrien in der Nacht zum 14. April sei angemessen und notwendig gewesen.

Der Chemiewaffeneinsatz sei ein elementarer Bruch des Völkerrechts. Die Luftschläge hätten dazu gedient, die syrische Bevölkerung vor einem erneuten Einsatz dieser Waffen zu schützen. Roth berief sich auf die Resolution 2118 des Sicherheitsrates von 2013, in der Syrien zur Vernichtung seiner Chemiewaffen aufgefordert und mit Maßnahmen bedroht worden sei, falls es sie einsetze.

Die Linksfraktion brachte Roth mit Fragen ins Schwitzen. So wollte Heike Hänsel wissen, wie die ­Bundesregierung das Gutachten der Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages bewertet, in dem die Luftschläge als völkerrechtswidrig bezeichnet werden. Roth erklärte, dieses Gutachten sei »nur eine ­Quelle« unter vielen, es gäbe verschiedene Meinungen, ob es unter eng begrenzten, besonderen Umständen »eine Ausnahme vom umfassenden Gewaltverbot des Artikel 2 Absatz 4 der Charta der Vereinten Nationen geben kann«. Hänsel erwiderte, das Gutachten habe viele andere Quellen zitiert – alle verurteilten »einhellig« den Militärschlag in Syrien. »Die Bundesregierung unterstützt einen Völkerrechtsbruch – und das ist nicht hinnehmbar«, rief Hänsel aus.