Belgien verraten

Brüssel. Der ehemalige belgische Nationaltrainer Marc Wilmots glaubt, dass Thierry Courtois, der Vater von Nationaltorwart Thibaut Courtois, die Mannschaftsaufstellungen für die belgischen Spiele bei der EM an die Medien verkauft habe. Er habe sie stets um 18 Uhr bekanntgegeben, und um 18.15 Uhr seien sie auf allen Internetseiten zu lesen gewesen. »Das bedeutet, dass ein Spieler die Aufstellung herausgeben hat. Das ist extrem ärgerlich und ein Verrat am Land«, sagte Wilmots dem TV-Sender Be In Sports. (sid/jW)