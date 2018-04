Maß Kipchoge

London. Olympiasieger Eliud Kipchoge bleibt im Marathon das Maß der Dinge. Der 33 Jahre alte Kenianer setzte sich am Sonntag in London gegen ein hochkarätig besetztes Feld durch und holte sich in 2:04:27 Stunden seinen dritten Erfolg an der Themse. Hinter dem Goldmedaillengewinner von Rio landeten der Äthiopier Tola Shura Kitata (2:05:00) und Lokalmatador Mo Farah, der in 2:06:32 den 33 Jahre währenden britischen Rekord knackte. Seit September 2013 hat Kipchoge kein Rennen mehr über die klassischen 42,195 Kilometer verloren. Bei den Frauen triumphierte die Kenianerin Vivian Cheruiyot mit ihrer persönlichen Bestzeit von 2:18:31. Sie siegte vor ihrer Landsfrau Brigid Kosgei (2:20:13) und der Äthiopierin Tadelech Bekele (2:21:30). (sid/jW)