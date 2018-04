Berlin stimmt Aufnahme Geflüchteter zu

Immer wieder werden Menschen auf ihrer Flucht nach Europa im Mittelmeer aufgegriffen Foto: REUTERS/Giorgos Moutafis

Im Rahmen eines EU-Programms wird die BRD 10.000 Geflüchtete aus Nordafrika und dem Nahen Osten aufnehmen. Eine entsprechende Zusage der Bundesregierung bestätigte der EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Das »Resettlement-Programm« sieht vor, bis Herbst 2019 mindestens 50.000 besonders schutzbedürftige Menschen aus den genannten Regionen innerhalb Europas zu verteilen. Die Aufnahmeländer werden dafür mit einer halben Milliarde Euro unterstützt.

Da weitere Mitgliedsstaaten die Aufnahme von 40.000 Geflüchteten zugesagt hätten, sei das Ziel bereits erfüllt, zeigte sich Avramopoulos zufrieden. »Die deutsche Regierung ist erneut zur Stelle, wenn es um internationale Solidarität geht», lobte der EU-Kommissar weiter. Das Programm war im vergangenen Sommer aufgelegt worden.

»Resettlement ist ein wichtiges Instrument im internationalen Flüchtlingsschutz«, erklärte der Vertreter des UN-Flüchtlingskommissariats (UNHCR) in Deutschland, Dominik Bartsch. »Es richtet sich an die Bedürftigsten und Verwundbarsten, erlaubt den Behörden die Auswahl und nutzt die weltweite Erfahrung, die das UNHCR beim Schutz von Flüchtlingen auf der ganzen Welt hat.«

Kritik kam am Donnerstag von Pro Asyl. «Deutschland und die EU brüsten sich hier an der falschen Stelle», sagte Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt. Die Ankündigung sei ein moralisches Feigenblatt: »Zugleich werden Tausende Flüchtlinge zurück in libysche Folterzentren geschickt.« Er forderte, die Zusammenarbeit mit und die Ausbildung der libyschen Küstenwache zu beenden.

Avramopoulos traf am Donnerstag mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zusammen. Dabei ging es um die von Berlin eingeführten Grenzkontrollen im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise von 2015. Der EU-Kommissar drängt darauf, die Kontrollen bald wieder abzuschaffen. Er könne diesen »nicht für immer« zustimmen. Die Bundesregierung hatte zuletzt angekündigt, die Kontrollen an den Grenzen zu Österreich über den Mai hinaus zu verlängern. (dpa/jW)