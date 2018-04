Noch ein Sieg

Jena. Der 1. FC Magdeburg ist nur noch einen Sieg vom Aufstieg in die Zweite Liga entfernt. Am Dienstag abend gewann der FCM beim FC Carl Zeiss Jena vor 8.194 Zuschauern ein Nachholspiel mit 5:1 und zog damit nach Punkten mit Drittligaspitzenreiter SC Paderborn gleich. Der Vorsprung auf den dritten Platz beträgt vier Spieltage vor Saisonende elf Punkte. Gewinnen Magdeburg und Paderborn ihre Heimspiele am Samstag gegen Fortuna Köln bzw. die SpVgg Unterhaching stehen sie als Aufsteiger fest. (sid/jW)