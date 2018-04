Bank Morgan Stanley mit Rekordgewinn

New York. Die Wall-Street-Großbank Morgan Stanley hat dank des regen Handels an den Finanzmärkten und der Steuerreform von US-Präsident Donald Trump den besten Quartalsgewinn ihrer Geschichte eingefahren. Der Rivale von Goldman Sachs setzte damit am Mittwoch einen markanten Schlusspunkt der Bilanzsaison der US-Finanzriesen.

Bei Morgen Stanley stand unterm Strich ein Gewinn von 2,7 Milliarden US-Dollar (2,2 Milliarden Euro). Das waren 40 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Es handele sich um einen Rekordwert, sagte Bankchef James Gorman in New York. (dpa/jW)