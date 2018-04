Rom. Am Samstag fand in Rom das erste Rennen mit E-Bikes statt. Und weil dann noch mehr Menschen zuschauen, soll parallel zum Giro d’Italia vom 8. bis zum 27. Mai ein Italien-Rennen mit elektrischen Rädern stattfinden. Fünf Teams mit jeweils zwei Fahrern beteiligen sich am »Giro-E« in 18 Etappen, mit Start im sizilianischen Catania und Ziel vor dem Kolosseum in Rom. (sid/jW)