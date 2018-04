Ins Krankenhaus

Gold Coast. Ein Drama hat das Finale des Marathons der Männer bei den Commonwealth Games im australischen Gold Coast überschattet. Der Schotte Callum Hawkins lag rund zwei Kilometer vor dem Ziel mit mehr als zwei Minuten Vorsprung in Führung, als er bei Temperaturen von knapp 30 Grad völlig erschöpft zusammenbrach. Der 25jährige rappelte sich auf, stürzte dann aber ein weiteres Mal und krachte dabei mit dem Kopf in eine Streckenbegrenzung. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sieg in diesem Rennen, in dem sieben der 24 Starter nicht das Ziel erreichten, ging an den Australier Michael Shelley.(sid/jW)