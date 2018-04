Fast geschafft

Osnabrück. Der SC Paderborn steht nach einem erneuten Kantersieg vor der Rückkehr in die 2. Fußballbundesliga. Die Ostwestfalen siegten am 34. Spieltag in der 3. Liga mit 5:0 beim VfL Osnabrück und haben als Tabellenführer nun mit 73 Punkten elf Zähler Vorsprung auf Relegationsrang drei. Bei noch vier ausstehenden Saisonspielen ist der Aufstieg damit nur noch Formsache. Einziger verbliebener Konkurrent im Titelkampf ist der 1. FC Magdeburg (70), der am Freitag mit einem 2:1 wichtige Punkte beim Tabellendritten Wehen Wiesbaden (62) gesammelt hatte. (sid/jW)