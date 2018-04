USA und Japan diskutieren Handel

Tokio. Am Dienstag und Mittwoch werde der japanische Regierungschef Shinzo Abe US-Präsident Donald Trump in dessen Domizil »Mar-a-Lago« in Florida von seinen Handelsplänen unterrichten, berichtete die japanische Zeitung Nikkei am Samstag. Die USA beteiligen sich nicht an dem multilateralen Transpazifischen Freihandelsabkommen (TPP). Doch am Freitag hatte Trump überraschend bekanntgegeben, über einen TPP-Wiedereinstieg nachzudenken. (Reuters/jW)