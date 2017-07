Populisten des Tages: Die Bertelsmänner

Konzernfinanziert, aber ganz unabhängig? Die Bertelsmann-Stiftung liefert in kurzen Abständen interessante Studien und gibt meist auch Empfehlungen Foto: Jörg Carstensen/dpa-Zentralbild/dpa

Populismus ist spätestens seit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten ein inflationär gebrauchter Begriff. Am Dienstag stellte die Bertelsmann-Stiftung eine neue Studie vor, die sich mit »populistischen Einstellungen bei Wählern und Nichtwählern« befasst. In der Einleitung werden faschistoide Parteien wie der französische Front National und linksliberale bis -sozialdemokratische Bündnisse wie »Podemos« in Spanien und Syriza in Griechenland unterschiedslos in diese Kategorie gesteckt. Robert Vehrkamp, einer der Autoren, betonte derweil im Gespräch mit jW, Populismus sei für ihn »kein Schimpfwort«. Vielmehr könne er »durchaus heilsam sein als Frühwarnsystem«. Auch Kapitalismuskritik sei völlig in Ordnung. Erst wenn sie in Forderungen nach »radikalem Umbau des politischen Systems« münde, könne sie gefährlich für »die Demokratie« werden.

Was die Bürger der Bundesrepublik betrifft, geben die Verfasser Entwarnung: Nur 29 Prozent vertreten »populistische Ansichten«, aber überwiegend »moderate«. Das Parteiensystem und die Europäische Union lehnt auch unter ihnen nur eine kleine Minderheit grundsätzlich ab. Die Anhängerschaft der AfD wird als »eindeutig rechtspopulistisch« identifiziert, Linkspartei und SPD haben der Untersuchung zufolge zur Hälfte »populistische« Wähler. Mit 80 Prozent »unpopulistischen« Unterstützern können CDU und Grüne als mustergültig in Sachen Systembejahung gelten. Populismus geht laut Bertelsmann-Definition »immer mit einer »Anti-Establishment-Haltung« einher.

Der Populismusbegriff wird in Medienberichten meist in direkte Verbindung mit angeblicher Produktion von »Fake News« gebracht. Dabei stellt allein der von Mainstreammedien und wirtschaftsnahen Stiftungen für die herrschende Ordnung gebrauchte Begriff »Demokratie« ein dreistes Hinter-die-Fichte-Führen des Volkes dar.