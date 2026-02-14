Es reicht! Weg mit der Blockade!

IMAGO/NurPhoto Die Solidarität mit der Kubanischen Revolution wird weltweit geübt (Madrid, 26.7.2021)

Blockade der Handelswege, Aussetzung von Öllieferungen, knappe Versorgungslage. Die US-Regierung arbeitet mit ihrer Blockadepolitik daran, die Kubanische Revolution unter Geiselnahme der Zivilbevölkerung in die Selbstaufgabe zu zwingen. Seit nunmehr sechs Jahrzehnten ist Kuba mit Versuchen der wirtschaftlichen Erdrosselung durch den US-Imperialismus konfrontiert. Die Lage ist aktuell gefährlicher denn je. Die Folgen sind zwar verheerend, doch das Volk bleibt standhaft. Die Kraft dafür speist sich aus der Solidarität – auch aus Deutschland.

Neben den Medien der Bundesrepublik, die, wie so häufig, dem US-Imperialismus den Rücken stärken, gibt es die Möglichkeit, authentische Berichte aus Kuba in Deutschland zu erhalten. Die Granma Internacional bietet Einblicke in die politische, soziale und wirtschaftliche Lage vor Ort, aus der Feder kubanischer Journalisten. In der kommenden Ausgabe, erscheinend am 19. Februar, widmet sich das Zentralorgan der Kommunistischen Partei Kubas dem Widerstand des kubanischen Volkes gegen die zugespitzte US-amerikanische Aggression. Neben der dazugehörigen Presseerklärung der revolutionären Regierung sind auch Beiträge zum kubanischen Gesundheitswesen und zur Kultur auf der sozialistischen Insel zu finden. Erhältlich ist die monatliche Ausgabe der Granma Internacional im Abo ab 20 Euro (jährlich) auf ­jungewelt. de/­granma oder unter 0 30/53 63 55-80.

Wer aber nicht nur lesen und verstehen, sondern gemeinsam handeln möchte, dem bleibt zusätzlich die Möglichkeit, an der diesjährigen Solidaritätskonferenz zur Lage Kubas der Tageszeitung junge Welt und weiteren Bündnispartnern am 11. April teilzunehmen. Ziel ist der Austausch, die tiefergehende Vernetzung und die praktische Solidarität der Bewegung. Im Anschluss wird, stellvertretend für das kubanische Volk, Aleida Guevara der diesjährige Rosa-Luxemburg-Preis verliehen. Tickets für diese Veranstaltung im Kino Babylon Berlin am Rosa-Luxemburg-Platz können auf jungewelt-shop.de/tickets erworben werden.

Gerade jetzt, wo die Blockade Kubas unüberwindlich erscheint, brauchen das Volk und die Revolution unsere volle Solidarität.