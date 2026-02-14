Reichweite in Wirkung verwandeln

Joshua Regitz/jW Beim Scrollen durch unsere Timeline findet man marxistische Analyse

Fast 50.000 Menschen folgen dem Auftritt der Tageszeitung junge Welt auf Instagram. Im vergangenen Jahr haben wir unsere Reichweite auf diesem Kanal mehr als verdoppelt. Kein Zufall. Wer beim Scrollen durch die Timeline erschöpft ist von der Scharfmacherei der Bellizisten, von der Kriegshetze der etablierten Medien, versteht unseren Mittelfinger in Richtung Pistorius, Trump, Merz und Co.

Die Grafik ist mehr als nur ein Bestandteil unserer aktuellen Kampagne. Auch unsere täglichen redaktionellen Inhalte lassen sich so lesen: als Absage an die Kriegslogik, als Widerspruch gegen die soziale Demontage, als Solidaritätserklärung mit allen, die sich nicht kriegstüchtig machen lassen wollen.

Das kommt an – gerade bei jungen Menschen, die sich der Wehrpflicht und der militaristischen Zurichtung der Gesellschaft entgegenstellen. Unsere Herausforderung ist, diese gewachsene Reichweite in materielle Unterstützung zu verwandeln. Likes und Shares allein bezahlen keine Redaktion, keinen Server, keine investigative Recherche. Die junge Welt braucht Abonnentinnen und Abonnenten. Sie sichern unsere materielle Basis. Menschen, die verstanden haben, dass unabhängiger Journalismus nicht umsonst zu haben ist – und die bereit sind, dafür zu zahlen. Mit unserem Onlineaktionsabonnement gestalten wir diese Unterstützung niedrigschwellig: zehn Wochen die jW online lesen. Für nur zehn Euro.

Das ist ein Euro pro Woche für täglichen Zugang zu allen Inhalten der jW, für Analysen, die es sonst nirgends gibt, für Berichterstattung, die solidarisch statt hetzerisch ist. Nach Ablauf endet das Abo automatisch, wenn Sie es nicht anders wollen – keine versteckten Kosten, keine Abofalle. Wenn Sie die Inhalte der jW auf Social Media schätzen: Teilen Sie unsere Beiträge. Und gehen Sie den nächsten Schritt: Abonnieren Sie.