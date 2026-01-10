Zeitung auf den Punkt gebracht

jW-Grafik: Esther Hamburger

Aus einer Fülle an Nachrichten wählt die Redaktion tagtäglich aus. Nach Redaktionsschluss veröffentlicht sie die wichtigsten Artikel aus der Zeitung in dem Newsletter »links & bündig« und versieht sie mit einem Editorial. Dieser kostenlose Newsletter erscheint an sechs Tagen in der Woche, ist kurz und knackig gehalten. In fünf Minuten hat man sich einen Überblick verschafft, was in der nächsten jW-Ausgabe wichtig ist. Onlineabonnenten können so bereits um 20 Uhr zu lesen beginnen, Printabonnenten wissen am Vorabend schon, was sie am Morgen in der druckfrischen Zeitung aus dem Briefkasten erwartet.

Sie müssen lediglich unter jungewelt.de/eintragen den gewünschten Newsletter auswählen, die E-Mail-Adresse hinterlassen und bestätigen. Wir benötigen weder Ihre Anschrift noch Ihren Namen – und fragen sie auch nicht danach. Nach wenigen Augenblicken erhalten Sie eine Mail, in der Sie die Bestellung bestätigen müssen, damit niemand diese Funktion missbrauchen kann. Dort finden Sie darüber hinaus weitere Informationsquellen aus unserem Haus, die Sie beziehen können: den Newsletter der jW-Maigalerie über anstehende Ausstellungen und Veranstaltungen von Verlag und Redaktion in den Galerieräumen, aber auch außer Haus, und den Newsletter zur Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz. Hier geben wir nach Bedarf den Planungsstand weiter, stellen Referentinnen und Referenten vor, kündigen das Erscheinen der Broschüre oder den Kartenverkaufsbeginn an und einiges mehr.

Das Austragen aus einem unserer Newsletter (oder aus allen) ist übrigens genauso simpel wie das Abonnieren. Gehen Sie wieder auf die Seite jungewelt.de/eintragen, wählen das Angebot, das Ihnen nicht mehr zusagt, tragen Ihre Mailadresse ein und bestätigen. Das gleiche finden Sie auch am Ende jedes versendeten Newsletters. Wir hoffen jedoch, dass Sie echten Gewinn aus den Informationen ziehen und unsere Newsletter lieber behalten und weiterempfehlen.