LL-Wochenende: Wir sehen uns!

Besuchen Sie die Rosa-Luxemburg-Konferenz! Kommen Sie nach Berlin-Wilhelmsruh! Ein Treffen mit Tausenden Gleichgesinnten gibt Kraft und Mut für die vielfachen Auseinandersetzungen, die uns 2026 – politisch wie gesellschaftlich – bevorstehen.
Es lohnt sich, gleich das ganze Wochenende zu planen:
- Am Freitag, 9. Januar, findet um 20 Uhr das Theaterstück »Ich bin Rosa« mit Jülide Kural, einer der bekanntesten Schauspielerinnen der Türkei, im Babylon Berlin statt, das wir gerne empfehlen (mit deutschen Untertiteln, 25 Euro, https://babylonberlin.eu/programm/live/live-event/9537-theater-ich-rosa-luxemburg).
- Sonnabend, der 10. Januar, steht im Zeichen der Rosa-Luxemburg-Konferenz: Karten und alle weiteren Informationen sind erhältlich unter jungewelt.de/rlk. Es wird in Berlin-Wilhelmsruh auch eine Tageskasse geben. Einlass ist ab 10 Uhr, um 11 Uhr beginnt das Programm (bis 20 Uhr).
- Am Sonntag, dem 11. Januar, findet das traditionelle LL-Gedenken an der Gedenkstätte der Sozialisten in Berlin-Friedrichsfelde statt. Die Demo startet um 10 Uhr am U-Bhf. Frankfurter Tor. Wir sehen uns!
