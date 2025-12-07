Geschenkt? Nein, aber zu verschenken!

jW Montage: IMAGO/Zoonar Eine Inspiration: So könnten Sie Ihr jW-Abogeschenk präsentieren

Die Shoppingexzesse des »Black Friday« liegen hinter uns, die Vorweihnachtszeit mit ihrer charakteristischen Dauerberieselung mittels »Last Christmas« beginnt. Die letzten Tage vor Weihnachten werden in den Innenstädten und Einkaufszentren wieder durch Nahkämpfe mit Vollkontakt geprägt sein, um unter dem – in die heimische »gute Stube« aus dem ob Klimakatastrophe und Borkenkäfer bereits leidenden Wald transferierten – Bäumchen unnützen Tand aufzustapeln.

Das alles muss nicht so sein. Die Tageszeitung junge Welt hilft Ihnen gern, dem Konsumterror ein wenig Vernunft entgegenzusetzen. Von Montag bis Sonnabend erscheint sie in gedruckter und digitaler Form. Sie wird genossenschaftlich herausgegeben und ist die einzig verbliebene täglich gedruckt erscheinende linke Tageszeitung. Marxistisch orientiert, ist sie in der gegenwärtig kriegslüsternen Stimmung eine klare Stimme für Frieden, Antimilitarismus und internationale Solidarität. Miesepeterigkeit in der Vorweihnachtszeit hingegen ist nicht allgemeine Blattlinie.

Ein befristetes Abonnement zum Kennenlernen bieten wir Ihnen aktuell für 25 Euro an. Nach 30 Tagen endet der Bezug automatisch, denn die branchenüblichen Abofallen erwarten Sie bei uns vergebens – garantiert! Bequem lässt sich das Abo online oder telefonisch bestellen. Ganz für sich, wenn Sie Ihre Hochstimmung mit Analysen der Weltlage mal wieder erden müssen oder mit frechen Kommentaren der Politikerriege und Wirtschaftselite Ihre winterlich gedrückte Stimmung aufbessern wollen. Und verschenken lässt es sich auch: Ihre Rechnungsadresse und des zu Beschenkenden Lieferadresse benötigen wir dazu. Das Kärtchen für unterm Baum lässt sich, den Trubel vermeidend, zu Hause malen. Den Einkaufsstress haben Sie vermieden und der oder dem Beschenkten ein langanhaltendes Präsent gemacht.

Verschenken Sie also das Aktionsabo gerne zu Weihnachten – oder auch wann anders! Im Januar erwartet Leserinnen und Leser dann eine umfangreiche Berichterstattung zur 31. Rosa-Luxemburg-Konferenz (10. Januar 2026, Berlin) sowie täglich kritischer, linker Journalismus. In einer Beilage werden Facetten des Lebens und Werks von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht im Kampf gegen den Krieg und für den Sozialismus gewürdigt, welche ebenfalls im Zeitraum enthalten ist.