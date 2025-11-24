jW

Eine Tageszeitung funktioniert vielleicht dann am besten, wenn sie nicht nur Nachrichten verbreitet, sondern auch die Stimme der Leserinnen und Leser hört. Leserbriefe und der Kontakt an Ständen, aber auch die Mitgliedschaft in der Genossenschaft sind die offensichtlichsten Möglichkeiten für einen Austausch. Der jährliche Fotowettbewerb, der gerade zu Ende gegangen ist, stellt vielleicht die kreativste Form der Rückmeldung aus der Leserschaft dar. Die Jury war begeistert von den vielfältigen Bildideen und hatte Mühe, die Gewinnerinnen und Gewinner in den drei Kategorien »Schwarz und Weiß«, »Eat the rich – Essen ist politisch« und »Wasser« zu küren.

136 Einsendungen von Leserinnen und Lesern im Alter zwischen 16 und 80 Jahren sind zwar Einzelbeiträge. Eine Teilnehmerin wird jedoch mit ihrem Leistungskurs zur Preisverleihung am Donnerstag, dem 27. November, ab 18.30 Uhr in die Maigalerie kommen. Das ist ein sehr schönes Beispiel für eine Beteiligung und das, was wir uns bei der Ausschreibung des Wettbewerbs gewünscht haben; ein gemeinschaftlicher Austausch über die Themen und eine gemeinsame Auswahl der besten Motive.

Die Plazierungen verraten wir nicht heute, dafür aber in der Beilage am Mittwoch, dem 26. November, die Sie gratis in der Tagesausgabe der jungen Welt finden. Wer nicht auf gesponserte Reisen, Buchpreise oder den Sonderpreis fiebert, findet in der Beilage die prämierten Fotos. Ein Blick lohnt sich in jedem Fall. Sagen Sie es gern auch den Fotografieafficionados in Ihrem Bekanntenkreis. In diesem Jahr konnten wir neben altbekannten, treuen Teilnehmern auch einige neue Namen finden. Wenn es aber im nächsten Jahr noch viel mehr werden, freut uns das um so mehr. Zu Ostern 2026 werden wir die neuen Themen bekanntgeben.