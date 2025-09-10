Jetzt Tickets sichern!

jW-Grafik Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz 2026 gibt es elektronisch und auf Papier

Die 31. Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz findet am Sonnabend, dem 10. Januar 2026, in den Wilhelm-Studios (Kopenhagener Str. 60–68, 13407 Berlin) statt. Einlass ab 10 Uhr, Beginn: 11 Uhr, bis 20 Uhr.

Tickets und weitere Informationen zur Konferenz unter jungewelt. de/ rlk und im jW-Laden, Torstraße 6, 10119 Berlin. Haben Sie Fragen oder Probleme beim Bestellen? Rufen Sie uns an: 0 30/53 63 55-37!