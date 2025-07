Fluchtpunkt Rudolstadt

Auch 2025 punktete das Rudolstadt-Festival, früher Tanz-und-Folk-Fest, am vergang-enen Wochenende mit hochkarätiger Musik und angenehmem Publikum, das sich offen für andere Töne zeigte. In Zeiten extremer politischer Entwicklungen war allerdings auffallend, dass gerade bei den Liedern der Straßenmusiker politische Inhalte oder gar scharfe Zuspitzungen kaum zu hören waren: Viele zogen es vor, sich gleich nur instrumental und damit ohne Text auszudrücken. Andere beschränkten sich darauf, Coverversionen bekannter Hits vorzutragen.

Dass die Veranstalter sehr wohl einen politischen Anspruch erheben, war auch in diesem Jahr dem liebevoll gestalteten Programmheft entnehmbar. Und dass das Publikum an politischer Diskussion und entsprechenden Angeboten an Kulturgütern stark interessiert war, erlebten wir am Stand von Melodie & Rhythmus, der Kulturzeitschrift aus dem Verlag 8. Mai GmbH in der Rudolstädter Mangelgasse eindrücklich jeden Tag. »Endlich mal ein Stand mit politischem Angebot«, hörten wir nicht selten. Neben vielen jW- und M&R-Abonnenten fanden sich hier auch viele ein, die beide Produkte noch nicht kannten.

Es ist nachvollziehbar, dass in Zeiten täglich zu ertragender Kriegspropaganda und Hochrüstungsprogrammen, Verschärfung von sozialen Widersprüchen, Aus- und Abgrenzungen im Kulturbetrieb so ein völkerverbindendes Festival wie das in Rudolstadt für viele auch einen Fluchtpunkt darstellt: um sich wenigstens für ein paar Stunden in einem geschützten Raum mit vielen ebenfalls solidarisch gestimmten Menschen treiben lassen zu können. Dass dies aber großes Interesse an fortschrittlicher Kultur und aufklärender Information nicht ausschließt, belegen die hohe Nachfrage am Stand unseres Verlages nach Büchern und CDs, Zeitschriften und Broschüren, aber auch die spannenden Diskussionen, die dort geführt wurden. Besonderes Interesse fanden die M&R-Schwerpunkte Kriegspropaganda, USA, Irrationalismus und Afrika. Beim Rudolstadt-Festival 2026 sollen dann auch endlich wieder aktuelle M&R-Hefte im Angebot sein.