Weiterkämpfen!

thomas j. richter/jW

Nicht alle Geschichten berichten von Erfolgen. Sicher ist es ein Erfolg, dass die Tageszeitung junge Welt ihre Auflage entgegen allen Trends in der Branche stabil halten kann und sie sich sogar positiv entwickelt – allen Angriffen von seiten des Staates und anderer Medien zum Trotz. Das ist bemerkenswert, weil alle anderen Tageszeitungen verlieren – Abonnenten und Auflage.

Doch auch ein Erfolgskurs kann Niederlagen beinhalten. Wir hatten uns vorgenommen, in den fünf Wochen vor der Generalversammlung unserer Genossenschaft am vorletzten Juniwochenende 1.000 neue bezahlte Abos einzuwerben, weil wir diese ökonomische Sicherheit für unsere Arbeit brauchen. Nun konnten wir bis zu dieser Woche 727 neue oder höherwertige Abos einsammeln. Das ist zweifellos ein Erfolg, der auch dringend benötigte Mehreinnahmen bringt. Und doch – unser selbstgestecktes Ziel haben wir nicht erreichen können.

Wir beenden die Aktion dennoch in der kommenden Woche. Doch der Kampf geht weiter! Bevor wir in einer Woche unsere Sommeraktion 75 Zeitungen für 75 Euro starten, legen wir der jW am Mittwoch, dem 16. Juli, noch einmal eine Übersicht bei, die die wichtigsten Optionen für unsere Unterstützung aufzeigt. Präsentieren Sie diese Möglichkeiten gern auf Ihrem nächsten Stammtisch oder Gruppenabend. Die beiliegende Übersicht ist extra minimalistisch gestaltet, so dass alle Optionen schnell zu erfassen sind. Noch ist es also nicht zu spät zum Umsteigen, Spenden oder Verschenken. Mit einem Aktionsangebot im Sommer wollen wir ab der kommenden Woche unseren werblichen Schwerpunkt verlagern und neue Leserinnen und Leser an die junge Welt heranführen. Außerdem wollen wir die vielen Nutzerinnen und Nutzer, die einen besonderen Wert in unserer Berichterstattung sehen, zum Zahlen – ob regelmäßig oder gelegentlich – bewegen. Denn klar ist auch: Die junge Welt muss finanziert werden. Vom Staat, der Kirche oder von politischen Parteien bekommen wir selbstverständlich nichts.

Wir danken allen Abonnenten und Genossenschaftsmitgliedern, die ihr Bestes gegeben haben und für unsere und ihre Tageszeitung aktiv geworden sind. Immer wieder zeigt sich, dass die junge Welt nicht nur besondere Inhalte hat, sondern sich auch über eine besondere Leserschaft freuen kann. Wir werden uns ins Zeug legen, Sie immer bestens zu informieren – im Sommer und darüber hinaus.