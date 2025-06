Mit vollem Einsatz in den Juni

Thomas J. Richter/Foto: jW Thomas J. Richter: Frauenbildnis, Öl auf Leinwand

Wie jeden ersten Dienstag im Monat beginnen wir mit Jazz. Am 3. Juni um 19.30 Uhr heißen wir Hannes Zerbe am Klavier und Jürgen Kupke mit der Klarinette herzlich willkommen, dann steht unsere Maigalerie wieder unter dem Motto »jW geht Jazz« – und zwar zum einjährigen Jubiläum, denn 2024 startete die monatliche Reihe ebenfalls mit dem Duo Zerbe/Kupke.

Anschließend freuen wir uns ganz besonders auf den 15. Juni: Mit der Vernissage »Wenn Kommunisten träumen« wollen wir an diesem Sonntag ab 16 Uhr den 70. Geburtstag des bildenden Künstlers Thomas J. Richter begehen und außerdem sein langjähriges Schaffen für die Tageszeitung junge Welt würdigen. Auch wenn Ihnen der Name Richter nichts sagen sollte: jW-Leser kennen seine Grafiken gut, die regelmäßig in der Zeitung und in unseren Abokampagnen Verwendung finden. Die Ausstellung kann danach bis Ende Juli in der Maigalerie kostenfrei besucht werden (Mittwoch bis Freitag, 13–18 Uhr).

In der darauffolgenden Woche wird unser langjähriger Chefredakteur Arnold Schölzel zu Gast in der Maigalerie sein. Er wird zusammen mit interessanten Gästen am Donnerstag, dem 19. Juni, eine Diskussionsrunde moderieren – Anlass ist der 84. Jahrestag des Überfalls Nazideutschlands auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941. In der letzten Juniwoche sind wir dann Gastgeber einer langjährigen guten Freundin der jungen Welt, der Schauspielerin und Sängerin Gina Pietsch. Mit ihrem Programm »Weil ich mich nicht Gesetzen beugte« wird sie zusammen mit Fabio Costa ihr neues Programm zum 100. Geburtstag des 2021 verstorbenen Mikis Theodorakis am 26. Juni in der Galerie aufführen.