Weitere Etappe geschafft

jW-Grafik

Auch in der vergangenen Woche haben Leserinnen und Leser unser Angebot angenommen und sich oder anderen ein Abo der Tageszeitung junge Welt geschenkt. Durch die 110 weiteren Abonnentinnen und Abonnenten haben wir noch im Jahr 2024 die Marke von 2.000 neu gewonnenen Abos (siehe Grafik) seit dem 18. Juli 2024 übertroffen.

Ein Zeitungsabo als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum ist aus Zeitgründen jetzt nur noch als selbstgebastelte Karte möglich. Auch schön. Aber natürlich können Sie auch anlasslos guten Journalismus verschenken, unser Aktionsabo ist noch bis zum 24. Januar 2025 bestellbar. Bis dahin wollen wir die Marke von 3.000 Abos geknackt haben. Erfahrungsgemäß kommen mit und nach der Rosa-Luxemburg-Konferenz (11. Januar 2025) noch mal viele neue Leserinnen und Leser dazu – dennoch bleibt unser Ziel ambitioniert, wir sind dabei voll und ganz auf Ihre Mithilfe angewiesen. Wenn Sie also schon in den vergangenen Wochen vorhatten, ein Abo zu verschenken, dann ist in den kommenden fünf Wochen noch einmal die Gelegenheit dazu: Spenden Sie das 75-Euro-Abo und der Aboservice verteilt es an Cafés, Begegnungsstätten oder Stadtteilläden. Einmal im Gastraum ausgelegt, kommt die Kundschaft wahrscheinlich auf den Geschmack und wird den Betreiber bitten, das Abo fortzusetzen. Oder, solidarischer gedacht: Die Kosten für ein Abo sammeln und dann für ein gemeinsames Kneipenabo verwenden. Aber auch Einzelpersonen sind nicht immer in der Lage, die Kosten für ein Abo aufzubringen — wegen einer Strafrente oder einer Haftstrafe. Wir sammeln Bewerber für ein Freiabo und beliefern sie nach einer eingegangenen Spende.

Wussten Sie schon, dass man die junge Welt auch für sechs Monate verschenken kann? Dann allerdings zum regulären Preis eines Printabos. Bitte machen Sie es möglich, unser Ziel zu erreichen. Weihnachtsmärkte oder familiäre Zusammenkünfte in nächster Zeit bieten sich an, die junge Welt ins Gespräch zu bringen. Vielleicht wird dadurch jemand auf die Idee gebracht, sich die Zeitung für 75 Ausgaben selbst zu schenken – oder äußert den Wunsch, beschenkt zu werden. Für den Beschenkten – wie für uns – eine Wohltat!