In den letzten Wochen haben wir ein deutlich gestiegenes Interesse an der Tageszeitung junge Welt erfahren. Niedergeschlagen hat sich das nicht nur in vielen Bestellungen von Abos der gedruckten Ausgabe, sondern auch durch deutlich höhere Zugriffe auf unsere Internetseite. Als Verlag setzen wir uns weiterhin für das Kulturgut der gedruckten Tageszeitung ein, ohne dabei die Onlineausgabe zu vernachlässigen.

Deshalb machen wir seit dem Wochenende auch unsere Online-Leserschaft darauf aufmerksam, dass Solidarität das Zeichen der Zeit ist und bitten um ein jW-Onlineabo unter dem Slogan »Die Beste unter den Links.«!

Die aktuelle Aktion knüpft nahtlos an die erfolgreiche Probeabokampagne »Teste die beste...« an. Bis Anfang Mai laufen beide Aktionen noch parallel.

Entsprechend haben wir das Material in unserem Aktionspaket aktualisiert: jetzt bestellen!