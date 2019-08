20.000 junge Welt for Future

Brasiliens Regenwald brennt, Boliviens auch, riesige Brände in Brasilien. Trump scheint mit dem Abholzen riesiger Gebiete in Alaska zu drohen. Anlässlich der UN-Vollversammlung ruft die Fridays for Future-Bewegung alle Generationen zum ersten globalen Klimastreik auf. Am 20. September gehen von Accra (Ghana) bis Kabul und von Sydney bis Mexiko Stadt hundertausende Menschen für das Klima auf die Straße. In Deutschland sind bereits in über 180 Städten Demonstrationen angemeldet. Wie wollen hier 20.000 junge Welt verteilen, um sie in der Klimabewegung bekannter zu machen. Denn eins ist klar: Hier helfen letztendlich keine CO2-Steuern, sondern es muss eine ganz neue Politik her. Bereits jetzt haben sich viele Unterstützerinnen und Unterstützer gemeldet, die die junge Welt in ihren Städten verteilen möchten. Selbstverständlich freuen sie sich über weitere Hilfe. In folgenden Städten wird es eine Verteilaktion geben:

Berlin

Chemnitz

Celle

Dresden

Frankfurt am Main

Göttingen

Groß-Gerau

Hannover

Kassel

Köln

Leipzig

Magdeburg

München

Potsdam

Templin

Zwickau

Doch auch in vielen anderen großen Städten finden Demonstrationen der Fridays for future-Bewegung statt. Auch hier wollen wir präsent sein, suchen aber noch nach Unterstützung, um die junge Welt bekannter zu machen:

Aachen

Bonn

Braunschweig

Bremen

Dortmund

Duisburg

Düsseldorf

Essen

Freiburg

Kiel

Landshut

Lübeck

Mönchengladbach

Münster

Nürnberg

Paderborn

Regensburg

Saarbrücken

Trier

Wuppertal

Würzburg

Wer eine Verteilaktion in diesen oder anderen Städten plant, meldet sich bitte beim jW-Aktionsbüro. Das Aktionsbüro erreicht Ihr unter aktionsbuero@jungewelt.de oder von Montag bis Freitag von 083.0 bis 18.00 Uhr unter + 49 30 5363 55 10.

Euer jW-Aktionsbüro