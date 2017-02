Unrecht endlich beenden

Zu jW vom 4./5. Februar: »Die unbeugsame Stadt«

»Möge keiner vergessen werden, möge nichts vergessen werden«, so die Inschrift des Gedenkens auf dem Friedhof Piskarjowskoje. Von Zehntausenden der Opfer in den 186 Massengräbern sind nicht einmal mehr die Namen bekannt. Ich danke der jungen Welt für die einfühlsame und beeindruckende Reportage. Aufgabe antifaschistischer Politik muss es auch sein, kein Verbrechen des Faschismus dem Vergessen zu überlassen. Die 871 Tage dauernde deutsche Blockade von Leningrad mit dem kalkulierten Tod der Zivilbevölkerung auch durch Hunger und Kälte war ein solches Verbrechen, ein Kriegsverbrechen, dem 1,2 Millionen Menschen zum Opfer fielen. Erinnern wir uns an den Hitler-Befehl vom September 1941 (Geheimdokument C-124). Dort heißt es: »Der Führer ist entschlossen, die Stadt Petersburg vom Erdboden verschwinden zu lassen … Wenn die Kapitulation der Stadt angeboten wird, ist dies abzulehnen. Sich aus der Lage der Stadt ergebende Bitten um Übergabe werden abgeschlagen, da das Problem des Verbleibens und der Ernährung der Bevölkerung von uns nicht gelöst werden kann und soll.«

Bei dieser Gelegenheit soll auch daran erinnert werden, dass die Bundesregierung den Angehörigen der spanischen faschistischen »Blauen Division«, die an der Seite der deutschen Wehrmacht unter anderem auch an der Blockade Leningrads teilnahm, jahrzehntelang Renten zahlte und überlebenden Familienangehörigen auch heute noch zahlt. Auf eine parlamentarische Anfrage im Bundestag kam die Antwort, es sei nicht bekannt, dass die »Blaue Division« an Kriegsverbrechen teilgenommen habe. Mehr noch, dass die Bundesregierung nicht die Absicht habe, die Praxis der Versorgungszahlungen an ehemalige Mitglieder der »Blauen Division« abzuschaffen. (…)

Es ist höchste Zeit, die Rentenzahlungen an Hinterbliebene aller ausländischen Nazikollaborateure einzustellen. Aus Steuergeldern aller, also auch deutscher Kommunisten, Antifaschisten, Humanisten und Opfer das Naziregimes und ihrer Hinterbliebenen, wird bis zum heutigen Tag an ihre Peiniger gezahlt. Wie Ulla Jelpke (Die Linke) jüngst von der Bundesregierung zur Antwort bekam, werden Nazikriegsverbrecher, auch jene zirka 100.000, die nachweislich in KZ oder verbrecherischen Polizeieinheiten Dienst getan haben, immer noch nicht von dem Leistungsbezug ausgeschlossen. (…)

Wir fordern die sofortige Beendigung des Stillschweigens und der Ignoranz der Bundesregierung gegenüber dieser skandalösen Praxis deutscher Beamter und Politiker. Das gilt auch für die Verrechnung der vom russischen Staat gezahlten monatlichen Ehrenrente von 100 Euro an die Opfer der Leningrader Blockade, die denen, die in Deutschland leben, gegen die wegen der viel zu kleinen Rente gezahlte Grundsicherung verrechnet wird.

Hans-Jürgen Schwebke, Verantwortlicher für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des KFSR 1936–1939 e. V.

Arbeitswelt zerstört

Zu jW vom 24. Januar: »Präsidentschaft: FDP unterstützt Steinmeier«

Die obrigkeitshörigen Medien übertreffen sich wieder mal, um ihre Unterstützung für den Präsidentschaftsanwärter Frank-Walter Steinmeier zu bekunden. (…) Auch bei diesem Kandidaten sind seine bisherigen negativen Aktivitäten zu berücksichtigen. Bekanntlich war Herr Steinmeier als Leiter der Staatskanzlei des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder an der Ausarbeitung und Durchsetzung der »Agenda 2010« aktiv beteiligt. Diese Agenda hat die gesamte Arbeitswelt der Lohnabhängigen so zerstört, dass sie nicht wiederzuerkennen ist. Am schlimmsten hat sie die Hartz-IV-Empfänger und die Verleiharbeiter als neue (…) Arbeitssklaven getroffen. (…) Die sozialdemokratischen korrumpierten Gewerkschaftsführer haben stillgehalten und mit dafür gesorgt, dass mit Lohndumping und Exportpreisdumping die ökonomisch-finanziellen Voraussetzungen geschaffen wurden, so dass aus dem Euro-Raum ein deutsches Europa wurde, was aus deutscher Sicht der eigentliche Zweck der EU-Gründung war. (…)

Christian Lehmann, Berlin

Im Interesse aller Mieter

Zu jW vom 6. Februar: »Graz: Kommunisten behaupten sich«

Das ist das Ergebnis linker Wohnungspolitik im Interesse der Mieter, für die Elke Kahr, kommunistische Wohnungsstadträtin und Vizebürgermeisterin von Graz, verantwortlich zeichnet. (…) Während in Dresden und Berlin mit aktiver Unterstützung der Partei Die Linke kurzsichtig kommunale Wohnungen an Privatunternehmen verkauft wurden – gegen den Widerstand von Mieterverbänden und -initiativen –, was logischerweise einen rasanten Anstieg der Mietpreise mit sich brachte, zeigen die Kommunisten aus der Landeshauptstadt der Steiermark mit ihren rund 287.000 Einwohnern, wie soziales Engagement und soziale Opposition im Interesse aller Mieter durchgesetzt wird.

Sarah Rosenstern, Salzburg/Berlin

Sinneswandel Roosevelts?

Zu jW vom 8. Februar: »Entscheidung vor ­Madrid«

Mit Interesse las ich den Artikel, war jedoch gleich zu Beginn irritiert, wie der Autor Franklin D. Roosevelt als großen Sympathisanten für die Spanische Republik bezeichnet und einige Zeilen später über massenhafte Lieferungen der USA von Fahrzeugen und kriegsentscheidendem Treibstoff an die Putschisten berichtet – und nicht etwa an die Republik. Ich will dies nicht bezweifeln, aber dem unbedarften Leser sollte dieser Sinneswandel Roosevelts erklärt werden.

Felix Unger, per E-Mail