Vernehmung eines Verfassungsschützers zum NSU

Am Freitag vernahm der NSU-Untersuchungsausschuss des hessischen Landtages den früheren stellvertretenden Direktor des Landesamtes für Verfassungsschutz (VS), Peter Stark. Anschließend erklärte Hermann Schaus, Obmann der Landtagsfraktion Die Linke im Ausschuss, in einer Pressemitteilung:

»Die Vernehmung von Peter Stark brachte einiges Brisantes zutage: Erstens konnte er sich – wenn überhaupt – nur nach Aktenvorhalten an seine eigene Rolle im Verfahren gegen den VS-Mitarbeiter (Andreas Temme, jW) erinnern.

Zweitens bastelte Stark erstaunlicherweise schon einen Tag nach der Festnahme des unter Mordverdacht stehenden Temme an der Legende des unschuldig unter Mordverdacht stehenden VS-Mitarbeiters, weil Temme laut Dienstplänen an den anderen Mordtagen ein Alibi habe und deshalb an den Morden nicht beteiligt gewesen sein könne. Warum dies Temme sowohl als Täter, Beteiligten oder Zeugen beim NSU-Mord in Kassel entlastet, konnte er jedoch nicht erklären.

Drittens hat Stark nach Aktenvorhalt einräumen müssen, dass das Parlament über den Vorgang Temme nicht unterrichtet und seine Aufzeichnungen hierzu vernichtet wurden. Auch für diesen gravierenden Vorgang konnte Stark keine plausiblen Gründe nennen. (...)

Viertens bezeichnete es Stark als ›Lapsus‹, dass er persönlich nach Einleitung des Disziplinarverfahrens gegen Temme wegen zahlreicher gravierender Dienstverstöße dem entsprechenden Ermittlungsführer weder den Namen noch die Vorwürfe mitgeteilt habe.«

Der Zeuge Stark habe zudem bestätigt, dass zentrale Entscheidungen vom damaligen Präsidenten des Landesamts für Verfassungsschutz, Lutz Irrgang, und der Hausspitze des Innenministeriums, namentlich Oda Scheibelhuber und Volker Bouffier, persönlich gefällt worden seien. (…)

Am 12. Februar 1947 erschien die Junge Welt zum ersten Mal. Aus Anlass des 70. Geburtstages der Zeitung erhielt die jW-Redaktion am Freitag folgendes Schreiben:

Das Autorenkollektiv der zweiwöchig erscheinenden deutsch-türkischen Zeitung Yeni Hayat – Neues Leben beglückwünscht Euch zu den großartigen 70 Jahren Eures Erscheinens. Wir mit unseren sieben Jahren haben noch einen weiten Weg vor uns, um dort zu stehen, wo Ihr Euch jetzt mit Stolz befindet. 70 Jahre Wahrheit, 70 Jahre aus der Sicht von Werktätigen, von Ausgebeuteten, von Minderheiten und von Migrantinnen und Migranten sind eine Bereicherung für diese Gesellschaft, und Ihr könnt stolz auf Euch sein. Wir sind es allemal!

Aber liebe Genossinnen und Genossen: 70 Jahre sind kein Grund, sich auszuruhen! Wir haben gemeinsam viel anzupacken. Dem wachsenden Rassismus und der Spaltung der Gesellschaft müssen wir Paroli bieten und die immer aggressiver werdende deutsche Innen- und Außenpolitik schärfer in den Vordergrund rücken. In den letzten Jahren ist viel Dunkelheit in die Welt gekommen. Ihr habt immer versucht – wie es sich für eine Zeitung und einen guten Journalisten gehört –, Licht ins Dunkel zu bringen, wofür wir Euch sehr danken. Gemäß Eurem Motto »Sie lügen wie gedruckt! Wir drucken, wie sie lügen!« habt Ihr unbequeme Wahrheiten immer ausgesprochen, die Ursachen von Krieg und Ausbeutung aufgezeigt und eine Alternative zu den Mainstreammedien geboten.

Bleibt Euch und Eurem Weg treu, und Ihr werdet uns immer an Eurer Seite finden. Nur gemeinsam sind wir stark!