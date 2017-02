Die neue Ankermacht

Foto: AP/Mindaugas Kulbis

Bisher bewegten sich die Reaktionen auf den Wahlsieg Donald Trumps im Rahmen des Gewohnten. Die Verfechter transatlantischer Nibelungentreue hierzulande hatten den US-Wählern vorgeschrieben, wie die abzustimmen hätten, und reagierten wegen Missachtung verstimmt bis schrill, das allerdings seit gut zwei Monaten im Dauersirenenton. Das ist einkalkulierter Teil der Trump-Show.

Etwas ernster zu nehmen waren jene Kommentare, die mit Trump das Ende der Nachkriegsordnung (Süddeutsche Zeitung) kommen sahen und praktische Konsequenzen für die deutsche Außen- und Militärpolitik forderten. Angela Merkel wurde da zur Führerin des Westens erklärt, was die ebenso wie ihre Kriegsministerin animierte, mehr Aufrüstung anzukündigen. Wohldosiert warfen deutsche Mainstreammedien, aber auch ein Politiker nach dem 8. November 2016 sogar die Frage nach einer deutschen Atombombe auf – zuerst im November 2016 der CDU-Obmann im Auswärtigen Ausschuss, Roderich Kiesewetter, und FAZ-Mitherausgeber Berthold Kohler. Es folgten am 22. Januar im Berliner Tagesspiegel der Politikwissenschaftler Maximilian Terhalle (Schlagzeile: »Deutschland braucht Atomwaffen«), am 2. Februar das ARD-Magazin »Panorama« und zuletzt am 9. Februar Bild. Am vergangenen Montag befand außerdem der Chef der polnischen Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, im FAZ-Interview, er würde begrüßen, wenn die EU durch eigene Atomwaffen zur »Supermacht« aufstiege.

Die hiesigen Äußerungen waren zwar mit vielen Wenns und Abers verbunden, signalisieren aber: »Hinter verschlossenen Türen« (Panorama) wird in Berlin diskutiert. Sie besagen auch: Der deutsche Tanker verlässt den bereits im Kalten Krieg gültigen strategischen Kurs nicht: Aufrüstung gegen Russland und dessen Schwächung. Das war, bezogen auf die Sowjetunion oberste Staatsräson der BRD und deren Existenzgrund als US-Gründung. Die Ausrichtung gegen Moskau soll aus Berliner Sicht auch künftig ein Synonym für transatlantische Politik bleiben. Sollte sich aber Trump aus der damit verbundenen Verpflichtung zum atomaren Erstschlag lösen, dann schließt Berlin auch atomare Alleingänge nicht mehr aus.

Nun stellt sich heraus, dass die deutschen Planer dem Veröffentlichten in der Praxis mindestens einen Schritt voraus sind. Wenn die FAZ am Freitag kühl festhält, die Bundeswehr entwickele sich »zur führenden NATO-Armee«, nämlich zur »Ankerarmee« für kleinere Mitgliedsländer des Kriegspakts, dann wurden bereits Nägel mit Köpfen gemacht. Abkommen mit Tschechien und Rumänien, durch die »Teile ihrer Heerestruppen in die Kommandostruktur der Bundeswehr« eingebunden werden, sind unterschriftsreif. Das Ziel: Erhöhung der eigenen Schlagkraft und Wegbereitung für eine EU-Armee unter deutscher Führung. Mit Trump haben das und das hohe Tempo der Realisierung nichts zu tun, vielmehr allein mit einem neuerlichen Anspruch des deutschen Imperialismus auf einen Platz ganz vorn, die Atomsonne eingeschlossen.