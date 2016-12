Klingt prächtig in den Ohren

Englisch nennt ich dich Pecker ... Illustration zum Briefroman »Fanny Hill« (1749) Foto: Wikimedia Commons

Goethes Werke gehören der Nachwelt, doch wie kommt die Nachwelt dazu? Er war schließlich nicht nur Dichter, sondern auch Minister, das verlangt Rücksichten. Außerdem hatte er ja auch Familie, hatte die etwa keine Erbansprüche?

Die Familie jedoch bestand in der dritten Generation nur noch aus einer Person ohne Nachfahren: dem Enkel Walther von Goethe (1818–1885). Der Großvater war geadelt worden, veranlasst vom Großvater des jetzigen Fürsten Carl Alexander (1818–1901), verehelicht mit Sophie (1824–1897). Das großherzogliche Paar hatte freundschaftliche Beziehungen zu dem Goethe-Enkel, besonders intensiv die Herzogin.

Die Alleinerbin

Zur Frage des Verbleibs von Goethes Nachlass aber verhielt sich Walther einsilbig, solange er lebte. Doch bei der Eröffnung seines Testaments zeigte sich, dass er Großherzogin Sophie zur Alleinerbin des schriftlichen Nachlasses erklärt hatte. Sophie wusste, dass sie nun damit eine Aufgabe hatte. Sie veranlasste die Veröffentlichung des Geschriebenen, eine Arbeit von 1887 bis 1919: »Goethes Werke. Herausgegeben im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen«, 133 Bände in 143 Teilen: zu finden als die Sophien- oder die Weimarer Ausgabe.

Als auch noch Schillers Nachlass nach Weimar kam, gründete Sophie das Goethe-Schiller-Archiv, dem im Städtchen (mit seinem bescheidenen Schloss) ein eindrucksvolles Gebäude errichtet wurde, zum großen Teil aus ihrem eigenen Vermögen. 1871 war Deutschland ein Kaiserreich geworden – nun hatte das Engagement für den Nachlass des »größten deutschen Dichters« außer kulturellen auch politische Gründe: Die kleinen Fürstentümer hatten im »Reich« wenig zu melden, das konnte kränken. Daher nahm sich Sophie für ihr Sachsen etwas Besonderes heraus – einen »Musenhof«. Wer also geistig auf sich hielt, musste sich zeitweise entscheiden, ob er nach Berlin beziehungsweise Potsdam reiste – oder nach Weimar.

Für die große Werkausgabe ordneten die Herausgeber das Material in vier Abteilungen: I. »Werke im engeren Sinn« (welch verzweifelte Formulierung – wie soll das Gedichtete im Unterschied zu dem amtlichen Geschriebenen genannt werden?), II. Naturwissenschaftliche Schriften, III. Tagebücher, V. Briefe. Das Aufregende ist der 53. Band, »Nachlass«: Das sind »Werke im engeren Sinn«, die bis dato rücksichtsvoll der öffentlichen Nutzung vorenthalten waren. Es handelte sich zum größten Teil um »Erotica«, wie die Schriftgelehrten diskret formulierten, wir sagen mal Liebesdichtung – aber nicht nur vom seelischen oder herzlichen, sondern auch vom körperlichen Lieben, das Sinnliche als Freude und Genuss.

Bitte ein anderes Wort

In der deutschen Dichtung gab es davon wenig. Wer weiß noch, dass der junge Lessing bekanntgab: »Wie er wolle geküsset sein«? Die Klage des Dichters Goethe: »Gieb mir statt ›der Sch…‹ ein ander Wort, o Priapus / Denn ich Deutscher bin übel als Dichter geplagt / Griechisch nennt ich dich Phallos, das klänge doch prächtig den Ohren / Und lateinisch ist auch Mentula leidlich ein Wort / … der Schw… ist etwas von hinten / Und nach hinten war mir niemals ein froher Genuss.« Das steht natürlich nicht in Volksausgaben oder Schulbüchern, der Platz ist eher geheim, gar manches fand sich im dreiundfünfzigsten, im letzten Band der »Werke«. Wieviel Prozent deutscher Leser das sind, ermittelt von der Prozentzahl des deutschen Volkes, welche die Ausleihe des 53. Bands betrifft, lässt sich vermuten: äußerst gering und zumeist bloß solche, die beruflich dazu veranlasst waren.

Goethe selber hat dies und das nicht drucken lassen, in Mappen und Schachteln aufgehoben mit der Maßgabe, dass vielleicht später das Verwahrte gehöriges Verständnis finden möge. Betroffen waren Teile des Italienischen – »Römische Elegien«, die er nach der »italienischen Reise« 1788 begonnen hatte, und nach der zweiten Reise »Venezianische Epigramme« 1790. Hier ist auch noch das wunderschöne Dichtwerk »Das Tagebuch« von 1810 zu nennen; da war er zweiundzwanzig Jahre mit Christiane verheiratet. Mit der Verbindlichkeit von »christlichen Werten« als Lebensnorm wurde Sinnliches Sünde. Geschlechtsverkehr hatte die Aufgabe, Nachwuchs zu erzeugen – freudlos.

Ab nach Italien

Goethe, sechsundzwanzigjährig, war bereits berühmt, als er von Carl August, dem jungen Staatsoberhaupt, nach Weimar eingeladen wurde. »Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand« hatte bereits Anstoß erregt, »Die Leiden des jungen Werthers« hatten Nachahmer gefunden. Carl August war gerade volljährig geworden – solange war seine Mutter, Anna Amalia, für den Staat verantwortlich. Als Goethe Aufgaben angetragen wurden, dachte er daran, Frankfurt am Main zu verlassen und in Weimar zu bleiben. So begann bald der Ernst des Regierens: Der Freund des Fürsten wurde Geheimer Legationsrat mit Sitz und Stimme im Geheimen Conseil, er bekam die Kriegskommission inklusive Rekrutenaushebung, die Direktion Wegebau, Verantwortung für das Bergwerk in Ilmenau, in Jena für die Universität, für das Theater in Weimar, für die Leitung der Kammer – die oberste Finanzbehörde und so weiter. Nach dem ersten Jahrzehnt reichte es dem Mann, der schon als Dichter einen Namen hatte. An den feudalen Höfen gehörte es sich, ins Bad zu fahren. Goethe wie andere Prominente trafen sich in Karlsbad. Im Jahr 1785 verschwand er heimlich von dort. Er hatte eine »Lebenskrise« gefühlt – vom Herzog verlangte er unbefristeten Urlaub.

Schließlich meldete er sich aus Italien. Dort blieb er anderthalb Jahre, und als er Carl August seine Bereitschaft zur Rückkehr mitteilte, hieß es, in dieser Zeit habe er sich »wiedergefunden«, und zwar als »Künstler«. Regieren: höchstens beiläufig, höchstens Spezielles – aber die Titel und die Bezüge sollten bleiben. Erstaunlich, der Herzog genehmigte das. Auch zukünftig würde er noch manches genehmigen, schließlich sogar das Haus am Frauenplan als Goethes Eigentum. Später, in den »Venezianischen Epigrammen« wurde gedichtet, des Dichters Verehrung eines Fürsten könne »bestochen« sein, doch: »Klein ist unter den Fürsten Germaniens freilich der meine / Kurz und schmal sein Land, mäßig nur, was er vermag / … mir hat er gegeben, was Große selten gewähren / Neigung, Muße, Vertraun, Felder und Gärten und Haus.« Italien war ein Lebenseinschnitt, den er »Wiedergeburt« nannte – Voraussetzung dafür, dass er es in diesem kleinlichen, muffigen, spießigen, klatschsüchtigen Weimar ausgehalten und in diesem Nest ein Werk geschaffen hat von weltbedeutendem Ausmaß.