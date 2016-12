»Schengen«-Vertrag für Afrika?

Fischer auf dem Sambesi in der Provinz Tete (Mosambik): Viele von ihnen arbeiten längst grenzüberschreitend, denn der Strom fließt durch acht Staaten Foto: Goran Tomasevic / Reuters

Für die Fischer, die auf dem Sambesi zwischen Namibia und Sambia ihre Netze stellen, ist ein grenzenloses Afrika längst Realität. Wohin sie mit ihren Einbäumen staken, entscheiden allein Wasserstand und Fischvorkommen. So wird »namibischer« Fisch in Sambia verkauft und umgekehrt – der innerafrikanische Handel funktioniert. Doch das gilt längst nicht überall. Die vielen Grenzen, das sagen Wirtschaftsvertreter und Politiker unisono, behindern die ökonomische Entwicklung. Die Afrikanische Union (AU), der außer Marokko alle Staaten des Kontinents angehören, will nun erreichen, dass die Fischer vom Sambesi keine Ausnahme bleiben.

»Afrika ist reich, aber Afrikaner sind noch immer arm – das ist das Paradoxon unseres Kontinents«, erklärte die AU-Kommissionsvorsitzende Nkosazana Dlamini-Zuma in ihrer Rede zum Zustand des Kontinents am 19. Dezember in Durban. Die Südafrikanerin will das Problem vor allem mit zwei Maßnahmen angehen. Die eine heißt Bildung. »Wir müssen die Ressourcen, die wir haben, nutzen, um Wohlstand zu schaffen. Und unsere reichste und wertvollste Ressource sind unsere Menschen«, führte Dlamini-Zuma aus. Sie setzt auf eine »Revolution der Fähigkeiten«. Eine kontinentale Universität soll dazu aufgebaut werden, mit Standorten überall in Afrika. Zudem will die AU-Kommission die Lehrpläne an 200 teilnehmenden Universitäten harmonisieren. Eine Mammutaufgabe.

Dlamini-Zumas zweiter Vorschlag: Öffnung von Grenzen. Generell habe dies mehr Vor- als Nachteile, sagte die 67jährige in Durban. »Wenn Menschen sich frei bewegen können, kommen sie und gehen auch wieder. Wenn sie aber wissen, dass sie nicht zurückkommen können, bleiben sie.« Als positives Beispiel nannte sie Ruanda. Das Land habe seine Grenzen geöffnet und dadurch ein Wachstum von 24 Prozent im Tourismussektor und ein Handelsplus von 50 Prozent erzielt, so Dlamini-Zuma. Seit Januar 2013 stellt Ruanda Visa für Bürger anderer afrikanischer Staaten direkt bei der Einreise aus – ein oft zeitraubendes Antragsverfahren vorab entfällt so. Die Gründe dafür sind in erster Linie wirtschaftliche. »Gesunder Menschenverstand und aufgeklärtes Eigeninteresse« hätten hinter der Entscheidung gestanden, erklärte Staatspräsident Paul Kagame bereits 2014 beim Weltwirtschaftsforum für Afrika in Nigerias Hauptstadt Abuja. Der Sprecher des ruandischen Generaldirektorats für Ein- und Auswanderung, Yves Butera, ergänzte im August im alle vier Monate erscheinenden UN-Magazin African Renewal, Visumrestriktionen aufzuheben, schaffe Einheit und helfe dem Kontinent, seine Abhängigkeit von Spendengeldern zu verringern. Einen ähnlichen Ansatz verfolgen auch Ghana und der Inselstaat der Seychellen. Simbabwe hat im März zumindest für Menschen aus Mitgliedsländern der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrikas (Southern African Development Community, SADC) die Visumpflicht aufgehoben. Die AU-Kommission entwickelt nun nach Angaben von Dlamini-Zuma »ein umfassendes Protokoll für Reisefreiheit«. Sie hoffe, dass dies bis 2018 unterzeichnet werden könne.

Mit ihrem Vorstoß in Durban, der wichtigsten Hafenstadt Südafrikas, sandte die scheidende Kommissionsvorsitzende Signale aus: Zum einen präsentiert sie sich gut einen Monat vor dem Ende ihrer vierjährigen Amtszeit an der Spitze der AU in ihrem Heimatland als visionäre Politikerin. Dort wird erwartet, dass sie Ende 2017 für den Vorsitz des African National Congress (ANC) kandidieren wird, den derzeit noch ihr früherer Ehemann Jacob Zuma innehat. Die ANC-interne Wahl entscheidet auch über den Kandidaten der Regierungspartei bei den südafrikanischen Präsidentschaftswahlen 2019. Zum anderen ist Dlamini-Zumas Einsatz für Reisefreiheit eine Spitze gegen die Europäische Union und damit ein Symbol für die zunehmende Emanzipation der AU. Die Organisation hat erkannt, dass sie vor allem Kooperationen auf dem Kontinent stärken muss, wenn sie Volkswirtschaften voranbringen und Lebensbedingungen verbessern will. Die EU dagegen versucht verstärkt, Abhängigkeiten zu manifestieren. Davon zeugen einerseits die erpresserischen Wirtschaftsabkommen (Economic Partnership Agreements, EPA), die Brüssel im Juni nach langem Ringen mit mehreren Ländern des südlichen Afrika abgeschlossen hat. Dabei geht es vor allem um die Erschließung der dortigen Märkte für europäische Konzerne. Noch schwerwiegender sind die Abkommen, die Brüssel zur Abschottung gegen Flüchtlinge mit einzelnen Staaten geschlossen hat oder noch vereinbaren will. Hauptforderung der EU hierbei: Die Länder sollen ihre Grenzen dichtmachen. Dazu werden auch offiziell als despotisch gebrandmarkte Regimes hochgerüstet und mit Milliardenzahlungen geködert. Wer sich weigert, wird bestraft. Es wird mit der Streichung von Entwicklungshilfegeldern und schlechteren Konditionen beim Zugang zum europäischen Markt gedroht. Das funktioniert freilich nur unter Anwendung des Prinzips »Teile und herrsche«. Deshalb verhandelt die EU-Kommission weder über Freihandelsabkommen noch über die Flüchtlingspolitik mit der AU, sondern bevorzugt mit einzelnen Staaten.

Es ist ein Kampf um die Hegemonie, an dem inzwischen aber auch eine Kapitalfraktion teilnimmt, die sich größere Gewinne durch den innerafrikanischen Handel erhofft als durch die unterwürfige Kooperation mit der EU. Gestärkt werden diese afrikanischen Unternehmer durch die Tatsache, dass Auslandsinvestitionen heute nicht mehr ausschließlich aus dem Westen, sondern immer häufiger auch aus Asien kommen. Die EU kann die Staaten Afrikas folglich nicht mehr so leicht erpressen wie früher. Dlamini-Zuma weiß das und spielt ihre Karten clever aus, indem sie sich der Mittel des Gegners bedient. Was sie in Durban gefordert hat, ist nichts anderes als der freie Verkehr von Kapital, Gütern und Personen – ein Prinzip, das der EU-Kommission bekannt vorkommen müss­te, dessen Durchsetzung sie in Afrika aber verhindern möchte.