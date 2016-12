Faschisten ohne Duce

Unter Mussolini Henker und Rassenideologe, später Chef des MSI: Giorgio Almirante, Aufnahme von 1956 Foto: Mencarini Archives/Leemage

Dem italienischen Faschismus gelang es nach 1945 mit Hilfe der USA, sich über seinen politischen und militärischen Zusammenbruch hinwegzuretten und den neuen Bedingungen anzupassen. Auf der Suche nach den Ursachen dieser Kontinuität stößt man darauf, dass der Faschismus gebraucht wurde, um eine von Kommunisten und Sozialisten (IKP und ISP) beeinflusste antifaschistische Regierung zu verhindern.

Zusammen mit der radikaldemokratischen Aktionspartei (PdA) dominierten IKP und ISP das Nationale Befreiungskomitee (CLN) und die antifaschistische Einheitsregierung. Die IKP zählte 1.770.896 Mitglieder. Mit ihren Garibaldi-Brigaden stellte sie 155.000 Kämpfer der 256.000 Mann starken Partisanenarmee und brachte mit 42.000 von insgesamt 70.000 Gefallenen auch die meisten Opfer. Gemeinsame Oberbefehlshaber waren der Kommunist Luigi Longo und der Sozialist Alessandro Pertini. Bei ihrer letzten großen Offensive vom 25. April 1945 griff die Partisanenarmee in Norditalien auf einer Breite von 400 Kilometern die Stellungen der Hitlerwehrmacht an. In Genua kapitulierte der Ortskommandant mit 9.000 Mann vor den Partisanen. Am Monte Grappa legte das X. Panzerkorps die Waffen nieder. Insgesamt ergaben sich bis zum 4. Mai allein im Veneto 140.000 Wehrmachtssoldaten. Die Partisanen befreiten Tage vor dem Eintreffen der angloamerikanischen Truppen alle großen Städte Norditaliens. In Mailand übernahm das CLN Norditaliens als Beauftragter der Einheitsregierung die Macht, erklärte den Ausnahmezustand und richtete Kriegsgerichte ein, die insgesamt 1.732 Faschisten, die der Aufforderung sich zu ergeben, nicht nachkamen, verurteilten. Darunter fiel auch das Todesurteil gegen Mussolini, das ein Kommando der Garibaldi-Brigaden unter Oberst Walter Audisio, nachdem es den in Richtung Schweizer Grenze Geflohenen hinter Como bei Dongo gestellt hatte, am 28. April vollstreckte.

In den Städten und Gemeinden leiteten regionale Befreiungskomitees antifaschistisch-demokratische Umgestaltungen ein. IKP und ISP forderten, das Eigentum des Großkapitals und der Großagrarier zu nationalisieren. Finanzminister Mauro Scoccimarro (IKP) verlangte eine Währungsreform, eine progressive Besteuerung der Vermögen und eine außerordentliche Abgabe auf die Kriegsgewinne der Rüstungsunternehmen. Im Juni 1945 setzten IKP und ISP den Rücktritt des liberalen Ministerpräsidenten der Einheitsregierung Ivanoe Bonomi und die Berufung des Aktionisten Ferruccio Parri an seiner Stelle durch. Bei den Kommunalwahlen im März 1946, die in 5.722 von 7.300 Städten und Gemeinden stattfanden, erreichten IKP und ISP 40 Prozent der Stimmen, die führende großbürgerliche Partei Democrazia Cristiana (DC) kam auf 50 Prozent. Im Referendum über die Staatsform wurde am 12. Juni 1946 die Monarchie als Garantin der faschistischen Diktatur von 1922 bis 1943 beseitigt.

Mit Geldern der Industrie

Gegen die Gefahr einer von Kommunisten und Sozialisten dominierten antifaschistischen Ordnung machten die USA im Bündnis mit der inneren Reaktion mobil. Wie die Historiker Roberto Faenza und Marco Fini einschätzten, stützten sich die USA von Anfang an auch auf die Mussolini-Faschisten, die sie durch ihre Militär- und Geheimdienste »bewaffnen und besolden« ließen. Giuseppe Gaddi (IKP) schrieb, die westlichen Alliierten, »die sich anschickten, den Kalten Krieg gegen die UdSSR zu entfesseln, lehnten den Beitrag derjenigen, die sich mit gutem Recht als Vorhut im Kampf gegen den Kommunismus bezeichnen konnten, in keiner Weise ab«. Bereits während der Besetzung Süd­italiens seit Herbst 1943 waren in den Städten und Gemeinden lediglich die faschistischen Präfekten und Bürgermeister abgesetzt, der übrige örtliche und zentrale Staatsapparat jedoch aufrechterhalten worden. Im August 1945 konnten sich die Mussolini-Faschisten in der sich als von Parteien unabhängig erklärten Sammlungsbewegung Uomo qualunque (Jedermann) organisieren. Unterstützt von Industrie- und Finanzkreisen gab die Organisation eine gleichnamige Tageszeitung mit mehr als 100.000 Exemplaren sowie eine Wochenzeitschrift La rivolta ideale heraus und verbreitete massenweise Broschüren und Flugblätter. Uomo qualunque wurde zur Wahl der verfassunggebenden Versammlung im Juni 1946 zugelassen und errang mit 5,3 Prozent der Stimmen (1,2 Millionen Wähler) 30 Sitze. Zusammen mit den Monarchisten (6,8 Prozent) und anderen reaktionären Splittergruppen stellte die Bewegung eine wichtige Reserve der DC und anderer bürgerlicher Parteien bei der Verteidigung der Machtpositionen des Imperialismus dar.

Freispruch und Amnestie

Um die Faschisten vor der Verfolgung zu bewahren, löste die US-Militärregierung im Juni 1945 das »Hohe Kommissariat zur Verfolgung der Regimeverbrecher« auf. Die Folge war u. a., dass die meisten der aktiven Faschisten, die in der eingeleiteten – aber bald wieder abgebrochenen – Phase der Entfaschisierung vor Gericht gestellt worden waren, entweder freigesprochen oder infolge einer Aufhebung der Urteile amnestiert wurden. Anfang November 1945 forderte der Präsident der Bank of America, Amadeo Giannini, in Rom von führenden Wirtschafts- und Finanzkreisen als Gegenleistung für »einen Hilfsplan« den Bruch mit der Regierung Parri. Durch den Rücktritt ihrer Minister lösten die Liberalen und die DC darauf eine Regierungskrise aus, mit der sie Parri zum Rücktritt zwangen. Schließlich setzte die DC aus ihren Reihen Alcide De Gasperi als neuen Premier durch.

Wie die US-Militärregierung schaute auch De Gasperi dann tatenlos zu, wie sich am 26. Dezember 1946 in Rom führende Faschisten mit dem früheren Staatssekretär des »Duce«, Giorgio Almirante, an der Spitze versammelten und den Movimento Sociale Italiano (Italienische Sozialbewegung, MSI) als Nachfolger der Mussolini-Partei gründeten. Der zum Nationalsekretär gewählte Almirante war ein führender Rassenideologe gewesen und hatte noch kurz vor Kriegsschluss einen »Genickschusserlass« gegen Partisanen unterzeichnet. Parteivorsitzender wurde der Kommodore der 10. Torpedobootflottille (Decima MAS), Junio Valerio Borghese, der wegen mindestens 800fachen Mordes an Partisanen und Widerstandskämpfern als Kriegsverbrecher verurteilt, aber amnestiert worden war.

In dem am 10. Februar 1947 geschlossenen Friedensvertrag mit Italien fehlt auf Betreiben der USA die von der UdSSR geforderte Klausel, niemals wieder faschistische Organisationen zu erlauben und Kriegsverbrechen nicht ungesühnt zu lassen.