Vorschlag: Die jW-Programmtips

Die Geschichte vom kleinen Muck

In einer Stadt im Orient lebt ein kleiner, buckliger Mann: der alte Muck. Von den Kindern gehänselt und gejagt, gewinnt er eines Tages ihren Respekt, als er ihnen seine Lebensgeschichte erzählt. Wunderbar. Mit Thomas Schmidt (Kleiner Muck), Johannes Maus (Altgewordener Muck), Silja Lésny (Prinzessin Amarza), Trude Hesterberg (Frau Ahavzi). DDR 1953. Regie: Wolfgang Staudte.

Arte, Sa., 15.50

Die Glenn-Miller-Story

Auch schön: Der Film zeichnet den Lebensweg des Bandleaders nach, der anfangs fast wöchentlich seine Posaune ins Pfandhaus tragen musste, dann aber einer der erfolgreichsten Musiker der USA wurde. Get rich or die trying. Mit James Stewart (Glenn Miller), June Allyson (Helen Berger Miller). USA 1954. Regie: Anthony Mann.

3sat, Sa., 17.05

Gegen alle Flaggen

Madagaskar um 1700: Der englische Seeoffizier Brian Hawke wagt sich, als Seeräuber getarnt, unter die Piraten. Er soll deren Festung ausspionieren. Als er sich allerdings in ihren weiblichen Kapitän verliebt und enttarnt wird, entbrennt ein Kampf gegen alle Flaggen. Großartiges Abenteuerspektakel in bester Hollywood-Tradition. Es war 1952 der letzte große Hollywood-Film des großen (und linken) Errol Flynn. Mit Errol Flynn (Brian Hawke), Maureen O’Hara (Freibeuterin Prudence »Spitfire« Stevens), Anthony Quinn (Piratenkapitän Roc Brasiliano). USA 1952. Regie: George Sherman.

3sat, So., 14.45

Misfits – Nicht gesellschaftsfähig

Die Nachtklubtänzerin Roslyn begleitet zwei Rodeocowboys zum Wildpferdfang und ist von deren Rohheit gegenüber den Tieren entsetzt. Erst als einer der Männer die Pferde wieder freilässt, zeigt sich Roslyn versöhnt. John Hustons zeitgenössischer Western war der letzte Film sowohl für Marilyn Monroe als auch für Clark Gable, die neben Montgomery Clift die Hauptrollen spielten. Monroes damaliger Ehemann, der Dramatiker Arthur Miller, schrieb das Drehbuch nach der Vorlage einer eigenen Kurzgeschichte. Obwohl von der Kritik nur als Achtungserfolg eingestuft, ist der Film legendär geworden – vor allem, weil er einfach großartig ist. Clark Gable starb am 16. November 1960, Marilyn Monroe am 5. August 1962. Mit Eli Wallach (Guido). USA 1961. Regie: John Huston.

3sat, Mo., 20.15