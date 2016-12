Keine Gnade für Amazonien

Überlebensgroßer Protest in Rio de Janeiro: »Verkauft das Wasser nicht, verteidigt es« (7. August) Foto: REUTERS/Nacho Doce

Fernando Henrique Cardoso, Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer: Brasiliens Präsidenten samt Regierungen kommen und gehen. Doch die Vernichtung des Amazonasregenwaldes und des Cerrado geht weiter. Derzeit steigt die Abholzungsrate wieder. Zwischen August 2015 und Juli dieses Jahres fielen 7.989 Quadratkilometer Regenwald der Motorsäge und Brandrodungen zum Opfer. 29 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, geht aus den Ende November veröffentlichten Satellitenüberwachungsdaten des brasilianischen Weltraumforschungsinstituts (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais; INPE) hervor.

Staatlicher Waldfrevel

Regierung und Mainstream-Umweltschutzorganisationen erklären die Rinderzüchter sowie den hohen Fleischkonsum der Menschheit zu Hauptschuldigen. Doch tatsächlich sind die Rodungen und die Umwandlung von Waldflächen in Weideland nur Folge einer seit dem Bau der legendären »Transamazonica«-Straße in den 1960er Jahren gewollten sowie mit Steuergeld und Gesetzen geförderten Kolonisierung Amazoniens. Brasiliens reformiertes Waldgesetz »Código Florestal« aus dem Jahr 1965 erlaubt bis heute, dass Landbesitzer 20 Prozent des Regenwaldes und 65 Prozent des Cerrado (einer Savannenlandschaft, die große Teile Brasiliens prägt) legal abholzen dürfen. Wird mehr als erlaubt gerodet, müssen die Großgrundbesitzer im schlimmsten Fall mit einer minimalen Geldstrafe rechnen. Die wird zudem meist jahrelang nicht bezahlt, bis schließlich Parlament und Regierung eine Amnestie für die Waldfrevler erwirken. So geschehen zuletzt im Jahr 2012 mit der Verabschiedung der jüngsten Waldgesetzreform. In der Zwischenzeit haben die Rinderzüchter längst neue Flächen in den Bundesstaaten Mato Grosso oder Pará freigerodet oder abgefackelt und die »alten« Weiden an die Sojaproduzenten verscherbelt. Die wiederum rühmen sich dann mit dem Spruch: »Für Soja wird kein Baum gefällt.«

Hinzu kommen der voranschreitende Bau von Straßen und Exporthäfen und die Ausweitung von Rohstoffabbau und Wasserkraftnutzung in Amazonien. Staudammprojekte wie »Santo Antônio« und »Jirau« am Amazonas-Nebenfluss Rio Madeira oder »Belo Monte« am Rio Xingu benötigen gigantische Infrastrukturen. Zufahrtsstraßen müssen ins Land geschnitten und Hunderte von Kilometern Hochleitungsstromtrassen quer durch den Regenwald gelegt werden. Die Dammbauten benötigen Zehntausende Arbeiter, von denen nicht wenige nach dem Ende ihres Jobs bei der Abholzung entlang der neuen Urwaldtrassen eine zeitweise lukrative Einkommensquelle finden.

Zerstörerische Dämme

Bereits Ende der 1980er Jahre war Umweltwissenschaftlern und Ethnologen klar: Es dürfen keine weiteren Staudämme mehr in der Region errichtet werden. Die negativen ökologischen, sozialen wie ökonomischen Erfahrungen durch den Bau der ersten beiden Megadämme während Brasiliens Militärregierung (»Balbina« im Bundesstaat Amazonas von 1985 bis 1989 und »Tucurui« in Pará von 1975 bis 1984) waren gravierend.

Das 1987 veröffentlichte Wasserkraftprogramm »Plano 2010« der Zentralregierung sah den Bau von 68 Staudämmen in Amazonien inklusive des Wasserkraftwerks Belo Monte vor. Doch ab 1988 stemmten sich globale Umweltschützer und Massenmedien, angeführt von den Kayapó-Häuptlingen Paulinho Paiakan und Kube-i sowie dem Ethnobiologen Darrell Addison Posey gegen die Fortsetzung des Plans und vornehmlich gegen das Belo-Monte-Projekt. Infolgedessen ließen Übergangspräsident José Sarney sowie dessen Nachfolger, der erste nach der Militärdiktatur gewählte Präsident Fernando Collor de Mello, die Pläne verstauben und in der Schublade verschwinden.

Erst Präsident Lula da Silva, Chef der Arbeiterpartei, holte 2003 die Büchse der Pandora wieder hervor und scheute sich nicht, sie zu öffnen. Doch diesmal blieben wirksame Proteste und ein Aufschrei der globalen Massenmedien aus. Zwar gab es kritische Stimmen wie die von Amazonas-Bischof Erwin Kräutler und Kayapó-Häuptling Raoni, doch Lula und dessen Nachfolgerin setzten das Staudammausbauprogramm so gut wie ungehindert um. Gleichzeitig bekamen die Wasserkraftwerke pauschal das Nachhaltigkeitslabel des Klimaschutzes angeheftet, entgegen wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Nicht ökologisch, nicht human

»Staudämme in Amazonien sind alles andere als eine saubere Energiequelle«, wiederholt der renommierte Klima- und Amazonasforscher Philip Fearnside vom Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) in Manaus unverdrossen. Sie blockierten wichtige Routen für wandernde Fischarten, überfluteten Zehntausende Hektar Regenwald und vertrieben zahlreiche indigene und traditionelle Bevölkerungsgruppen, so der Wissenschaftler. Aufgrund der überfluteten, verrottenden Vegetation und des sich zersetzenden organischen Bodenmaterials setzen sie zudem große Mengen an Kohlendioxid (CO2) und Methan frei. Weil die Stauseen jeweils in den Trockenzeit schrumpfen und die freigelegten Uferbereiche rasch wieder von Pflanzen überwuchert werden, seien sie auf Dauer regelrechte Methanfabriken, so Fearnside. Dabei heize jedes freigesetzte Methanmolekül die Atmosphäre 34mal stärker auf als CO2-Moleküle.

Dennoch verstärkten sowohl Lula als auch Rousseff – gemeinsam mit dem damaligen Vizepräsidenten Michel Temer (der sich in diesem Jahr mit Hilfe führender Richter und Staatsanwälte an die Staatsspitze putschte; jW) – ihre Anstrengungen und brachten mehr als 20 weitere Wasserkraftgroßprojekte in Amazonien auf den Weg. Allein die Anlagen Santo Antônio, Jirau sowie Belo Monte kosteten zusammen umgerechnet rund 20 Milliarden Euro an Steuergeld. Die landeten zum Großteil in den Kassen der Baukonzerne Norberto Odebrecht, Camargo Corrêa und Andrade Gutierrez.

Inzwischen konzentriert sich das Interesse der Wasserkraftlobby auf die Region des Rio Tapajós im südlichen Herzen Amazoniens. Insgesamt 43 Talsperren sind im Becken des gewaltigen Amazonas-Zuflusses geplant und teilweise bereits in Bau. Zwar wurde einer dieser Staudämme (São Luiz do Tapajós) vergangenen August vorläufig von der Interimsregierung Temer auf Eis gelegt, weil er laut Umweltschützern einen zu großen Teil des Territoriums der indigenen Munduruku überfluten würde. Doch dies ist ein Pyrrhussieg, geschuldet nicht zuletzt der durch derartige Vorhaben geplünderten und damit leeren Staatskasse.