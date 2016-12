Kein Kuschelkurs

Russlands Präsident Wladimir Putin berät sich mit Armeevertretern im Verteidigungsministerium in Moskau (22.12.2016) Foto: Sputnik/Kremlin/Alexei Nikolskyi/Reuters

Wladimir Putin hat am Donnerstag angekündigt, die Modernisierung der strategischen Streitkräfte Russlands zu beschleunigen. Das ist an sich nichts Neues, diese Modernisierung ist schon seit einigen Jahren im Gang; Raketen einer neuen Generation des Typs »Bulawa« werden nach und nach stationiert. Sie sind, heißt es, darauf optimiert, vom Gegner nicht berechenbare Flugbahnen einzuschlagen, um auf diese Weise bestehende oder künftige Raketenabwehrsysteme auszumanövrieren. Dass der russische Präsident sich jetzt dazu äußert, signalisiert eher, dass dieser Teil des Rüstungsprogramms von den angeordneten Kürzungen weitgehend ausgenommen bleiben soll.

Wenn Putin erklärt, die Fähigkeit, Raketenabwehrsysteme zu durchbrechen, sei das entscheidende Ziel der Weiterentwicklung des russischen Atomarsenals, reagiert er damit auf die Vorbereitungen der USA zur Stationierung solcher Waffen in Osteuropa. Ein Feuerleitradar für dieses System steht schon in Rumänien, 2018 soll eine Abschussbasis im Norden Polens betriebsbereit sein. Anders als die Bezeichnung »Abwehrraketen« suggeriert, handelt es sich hierbei allerdings nicht um eine defensive Waffe, sondern um eine, die einen eventuellen Erstschlag kalkulierbar machen soll, indem sie das Risiko des Zweitschlags durch den Angegriffenen minimiert. Russland hat die offizielle amerikanische Darstellung, der »Schutzschild« diene zur Abwehr möglicher iranischer oder nordkoreanischer Raketenangriffe, nie akzeptiert. Nicht zuletzt deshalb, weil der Iran solche Raketen nicht besitzt und die Flugbahn einer Rakete von Nordkorea in die USA nun wirklich nicht über Europa verläuft. Dass die offiziellen Begründungen der USA vorgeschoben sind, zeigt sich im übrigen an einem weiteren Umstand: dass die USA in einer sehr frühen Phase der Planung ein russisches Angebot zurückgewiesen haben, gemeinsam eine alte sowjetische Frühwarnanlage in Aserbaidschan gegen die damals noch denkbare iranische Bedrohung zu modernisieren.

Diplomatisch hat Putins Äußerung noch eine Ebene. Russland traut den gelegentlichen Entspannungstönen des künftigen US-Präsidenten nicht, solange keine Fakten auf dem Tisch liegen. Es weiß, dass Geheimdienste und Militärführung der USA antirussisch gepolt sind, egal, was ihr Präsident einstweilen mündlich von sich gibt. Und dass die Administrationen in Washington kommen und gehen, die Geopolitik aber bleibt. Da der Vorwurf der Russlandfreundlichkeit das entscheidende Argument der innenpolitischen Gegner Trumps ist, kann man Tatsache und Timing der Äußerung Putins umgekehrt sogar als Signal interpretieren, das dieses Argument entkräften soll: Seht ihr, Moskau behandelt uns weiter als Gegner. Das könnte und soll vielleicht Trump Glaubwürdigkeit für eine eventuelle Wiederaufnahme der – seinerzeit von den USA abgebrochenen – Rüstungskontrollgespräche verschaffen.