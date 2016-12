Vorschlag: Die jW-Programmtips

In Katar sind nicht nur die Mitglieder der Scheichfamilie auf den Geschmack der Tomaten gekommen, sondern auch die wertvollen Rennkamele: »Triumph der Tomate« Foto: ORF/MR Film

Triumph der Tomate

Sie ist kalorienarm, dabei aber reich an Karotin und Vitaminen; dazu kommen das »Glückshormon« Serotonin und rund 500 weitere chemische Substanzen, die auf geheimnisvolle Weise die Geschmacksbildung steuern. Leider sind die meist irgendwie nicht da.

Arte, 19.30

Ihre Meinung: Schlagen, schreien, hetzen – verroht unsere Gesellschaft?

Die im Frühjahr mit gutem Erfolg gestartete Talkshowreihe soll dem Publikum im Studio die Gelegenheit bieten, »ehrliche und ungeschminkte Ansichten« zu äußern, so das WDR-Fernsehen. Mal sehen, wie hoch das Pöbel-O-Meter ausschlägt.

WDR, 20.15

Scobel: Die Kraft des Guten

Warum das egoistische Gen nur die halbe Wahrheit ist

Dabei sind wir gut, das wissen wir. Uneigennützigkeit und Empathie sind angeborene Eigenschaften des Menschen. »Altruismus ist kein Luxus, sondern eine ganz pragmatische Notwendigkeit«, so der französische Molekularbiologe und Philosoph Mat­thieu Ricard. Die lange vorherrschende Theorie vom egoistischen Gen als treibender Kraft der Evolution ist nur die halbe Wahrheit. Weitere Gäste: Michael Tomasello, amerikanischer Anthropologe und Verhaltensforscher, und Thomas Metzinger, Philosoph und Experte für, jawohl, Neuroethik.

3sat, 21.00

Ringlstetter

Ganz interessanter Mann mit neuem Talkformat, ab 1. Dezember donnerstags um 22.30 Uhr im BR. Hannes Ringlstetter ist Moderator, Kabarettist, Musiker und Schauspieler. Kann man mal probieren, schmeckt erdig.

BR-Fernsehen, 22.30

Lesenswert-Quartett

Was schenkt man Weihnachten? Am besten, man schenkt sich selbst die Zeit, die man benötigt, um endlich mal ein gutes Buch zu lesen. Wie das der Tausendsassa Denis Scheck macht, ist allerdings unerklärlich. Jedenfalls lädt er zum Weihnachtsquartett ein: Ijoma Mangold, Literaturchef der Wochenzeitung Die Zeit, kommt und (zum letzten Mal dabei) Felicitas von Lovenberg, die früher das Literaturressort der FAZ leitete und jetzt Verlegerin des Münchner Piper-Verlags ist. Dazu Wiebke Porombka von der FAZ. Bücher: John Williams, »Augustus«, Christoph Ransmayr, »Cox«, Mathias Énard, »Kompass«. Und, ach so: »Literarisches Quartett« macht dann schon mehr Spaß.

SWR, 23.15