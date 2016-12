Ein Vorleser, den man beim Vorlesen nicht mehr merkt: Rolf Becker Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Als der Schauspieler Rolf Bec ker nach der Pause auf die Bühne schleicht, dauert es einen Moment, ehe das Publikum ihn erspäht. Der Mann in Schwarz, der die ganze Lesung über an seinem Pult steht und ruhig Blatt um Blatt wendet, tritt hinter das gesprochene Wort zurück. Fast als sei er ein Marionettenspieler, der in den Köpfen seiner Zuhörer die Puppen tanzen lässt, während er selbst keinen größeren Erfolg kennt, als mitten auf der Bühne völlig unsichtbar zu werden.

Diesmal also Heine. In Düsseldorf, wo er 1797 geboren wurde. Gestorben ist er ja 1856 in Paris. In Düsseldorf heißt mittlerweile auch die Hochschule Heinrich-Heine-Universität. Und das nicht zuletzt auch Dank Rolf Becker. Es ist eine von nur wenigen Anekdoten, die Becker am vergangenen Sonntagmorgen erzählt. Die Heine-Matinee im Kulturzentrum Zakk ist gut besucht. Stühle müssen zugestellt werden. Die Düsseldorfer lauschen. Einst habe die Stadt sich schwer getan damit, ihre Uni nach dem verstoßenen Dichter zu benennen, erzählt Becker. Ein Büchlein, von ihm selbst 1972 herausgegeben, sollte den lebendigen, den politischen Heine zeigen. Der Titel der Textsammlung: »Dichter unbekannt.« Genauso wurden in der Nazizeit und darüber hinaus Texte Heines, wie das populäre Gedicht von der Loreley, gezeichnet, um den Namen des Juden Heine zu tilgen.

Der war nicht nur seiner Abstammung wegen verhasst. Heine, Beckers Textauswahl zeigt es anschaulich, war ein Feind der alten, ständischen Ordnung und ein Verfechter der blutigen, Französischen Revolution. Die erschien ihm wie die Vermählung Frankreichs mit der Freiheit. Und »am Polterabend«, so Heine, »zerschlug man statt der Töpfe Aristokratenköpfe«. So einiges hat der Dichter auch vorhergesagt. Eine deutsche Revolution etwa. Die folge zwangsläufig auf den Gedanken wie der Donner auf den Blitz. Heine: »Der deutsche Donner ist freilich …nicht sehr gelenkig und kommt etwas langsam herangerollt; aber kommen wird er, und wenn ihr es einst krachen hört, wie es noch niemals in der Weltgeschichte gekracht hat, so wisst: der deutsche Donner hat endlich sein Ziel erreicht.«

Becker kommentiert nicht, auch nicht in der Betonung seines Vortrags. Er führt die Texte nicht vor, er spricht sie nicht mit dem besserwisserischen Ton des später Geborenen, historisch Wissenden. Statt dessen speist er seinen engagierten Vortrag mit Heines Lyrik, Prosaauszügen, Aphorismen und verlässt sich ganz auf die Sprachgewalt des Autors, auf Heines Witz und Wortspiel.

Zum Ende der Lesung bittet Becker recht höflich, auch Heines Testament noch vorlesen zu dürfen. Jenen Text, in dem der Dichter den Sieg des Kommunismus vorhersagt. Etwas traurig wegen der Lorbeerwälder, die Kartoffeläckern würden weichen müssen, wie Heine vermutet. Wehmütig, wegen seiner eigenen verspielten Verse, die von der neuen Gesellschaft »bedroht« seien. Wie alles Verkünstelte, Überflüssige.

Und eine Geschichte erzählt Rolf Becker dann doch noch. Nämlich, dass ein Hamburger Senator einmal mit dem Krückstock auf ihn losgegangen sei und ihm aus Wut einige Schläge verpasst habe, just als er diese Worte Heines vorlas: »Man kann meine Bücher verbrennen, meine Worte ausmerzen – ich bin überall angeeckt und ausgestoßen – eines kann man mir nicht nehmen: die Vernunft, die in diesem Jahrhundert und in diesem Land eine Rarität ist.«

Beckers Erinnerung an den politischen Dichter Heine entlässt sein Publikum mit frisch aufgeschüttelten Köpfen in einen wärmeren Sonntagnachmittag im Dezember. Becker empfängt seinen Applaus mit dankenden Verbeugungen, die Hände demütig ineinander gelegt. »Heine-Preis für Rolf Becker«, ruft einer aus dem Saal. Rolf Becker gehörte einst zu den Mitbegründern dieses Preises.