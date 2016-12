Abschiebung nach Afghanistan skrupellos

Die Hilfsorganisation Pro Asyl forderte am Mittwoch in einer Pressemitteilung den sofortigen Stopp von Abschiebungen nach Afghanistan:

Nach Medienberichten soll am Mittwoch von Frankfurt am Main aus ein Abschiebeflug nach Afghanistan stattfinden. Günter Burkhardt, Geschäftsführer von Pro Asyl, erklärt dazu: »Diese Abschiebung darf nicht stattfinden! Hier soll offensichtlich ein Exempel statuiert werden, koste es, was es wolle.« Pro Asyl appelliert an die sozialdemokratisch, grün und links mitregierten Bundesländer, sich nicht an Abschiebungen nach Afghanistan zu beteiligen. Besonders absurd wird es, wenn der Deutsche Bundestag am kommenden Donnerstag die Verlängerung des Mandats für den Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan beschließen soll und einen Tag vorher Menschen in ein von Krieg und Konflikten zerrüttetes Land abgeschoben werden sollen.

Abschiebungen nach Afghanistan sind skrupellos und gefährden Menschenleben. »Einfach Menschen nach Kabul fliegen, ausladen und sie ihrem ungewissen Schicksal überlassen, ist verantwortungslos. Die dort angeblich sicheren Gebiete sind nicht erreichbar, und was heute angeblich sicher ist, ist es morgen nicht mehr«, so Burkhardt. Tausende Tote, Kampfhandlungen in 31 von 34 Provinzen und Hunderttausende von Binnenvertriebenen sind in Afghanistan die Realität.

Der Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) äußerte sich am Mittwoch zum selben Thema:

»Die Awo lehnt Abschiebungen nach Afghanistan ab, solange dort die Sicherheit der Personen nicht gewährleistet werden kann. Individuelle Menschenrechte dürfen nicht dem politischen Druck nach mehr Abschiebungen geopfert werden«, erklärt Awo-Vorstandsmitglied Brigitte Döcker.

Die aktuellen Abschiebungen sind zurückzuführen auf das Anfang Oktober 2016 geschlossene Rückführungsabkommen zwischen der EU und Afghanistan und der Aufforderung des Bundes, dieses Abkommen mit »Leben zu füllen« und Abschiebungen vorzubereiten. »Niemand kann derzeit ernsthaft behaupten, Afghanistan sei ein sicheres Land. Daher müssen alle Abschiebungen mindestens so lange gestoppt werden, bis sich die Sicherheitslage vor Ort geändert hat. Gerade weil die gegenwärtige Situation in Afghanistan von konstantem Terror durch die Taliban, ständigen Bombenanschlägen und heftigen Kämpfen geprägt ist, müssen afghanische Flüchtlinge in Deutschland weiterhin Aufnahme und Schutz erhalten«, schlussfolgert Brigitte Döcker.

Mehrere Bundesländer haben bereits erklärt, sich zunächst nicht an den Abschiebungen beteiligen zu wollen, bis eine Klärung der Sicherheitslage erfolgt ist. Die Sicherheitssituation in Afghanistan hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich verschlechtert. Laut UN-Berichten steigt die Zahl der zivilen Opfer durch gewalttätige Auseinandersetzungen stetig. Vor allem die afghanischen Sicherheitskräfte, die mit dem Schutz der Bevölkerung gegen die Taliban beauftragt sind, haben hohe Verluste mit vielen Toten und Verletzten zu beklagen. Die Taliban haben derzeit ein größeres Einflussgebiet als zu Beginn der NATO-Intervention im Jahr 2001. Ein Grund für die NATO, entgegen ihrer Ankündigung eines weitreichenden Truppenabzugs für 2016, mindestens bis 2017 vor Ort zu bleiben.