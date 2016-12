Gegen die Schuldenbremse

Mit milden Gaben unterhält man kein öffentliches Schwimmbad: Kassenhäuschen in einer Waldecker Badeanstalt Foto: Uwe Zucchi/dpa

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) will im Wahlkampf eine Debatte über Steuergerechtigkeit anstoßen. Dafür wurde am Mittwoch in Berlin ein Konzept vorgestellt. In Deutschland habe es einen Wandel gegeben, erklärte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell. Für öffentliche Leistungen wie Schwimmbäder oder Bibliotheken müssten immer mehr Gebühren gezahlt werden. In den Gemeinden nehme man dies am stärksten wahr. Der Staat habe sich zusehends aus der öffentlichen Verwaltung zurückgezogen. »Dass es ungerecht zugeht, ist allen Menschen bewusst«, sagte Körzell. »Die Kluft zwischen Arm und Reich muss kleiner werden«.

Wie das geschehen soll? Bezieher mittlerer und niedriger Einkommen entlasten und das Geld von denen holen, die es horten: Kapitaleigner und Topverdiener. Der Spitzensteuersatz soll ab einem Jahreseinkommen von 70.000 Euro auf 49 Prozent angehoben werden, wer mehr als 125.000 Euro verdient, soll 52 Prozent an den Fiskus abdrücken. Anstelle der Pendlerpauschale, die vom Bruttogehalt abgezogen wird, soll ein Mobilitätsgeld greifen. Der Privilegierung hoher Einkommen soll begegnet werden, indem der Kinderfreibetrag durch ein erhöhtes Kindergeld ersetzt wird. Durch diese Maßnahmen würden weit mehr als 90 Prozent der Steuerpflichtigen in den Genuss von insgesamt rund 15,7 Milliarden Euro kommen. Bis zu 10,5 Milliarden Euro will der DGB im selben Atemzug den Spitzenverdienern nehmen.

Die reichsten fünf Prozent in der BRD verfügten über 51 Prozent des Gesamtvermögens, das wohlhabendste halbe Prozent könne allein ein Viertel davon sein eigen nennen. Diese Entwicklung werde dadurch befördert, dass sich die Bundesregierungen seit 1997 beharrlich weigern, eine Vermögenssteuer zu erheben. Durch Steuersenkungen seien seit 2000 den Gemeinden Mittel in Höhe von jährlich 45 Milliarden Euro entwendet worden. Die nächste Regierung solle sich doch wenigstens die Empfehlungen der EU-Kommission zu Herzen nehmen. Brüssel schlägt eine Finanzmarkttransaktionssteuer in Höhe von 0,1 Prozent vor. Das soll nach Meinung des DGB auch für hochspekulative Derivate gelten. Die Kommission schlägt für Derivategeschäfte vor, lediglich 0,01 Prozent Staatsabgaben abzuführen. Die Gewerkschaft fordert denselben Steuersatz für »Alle Märkte, alle Produkte, alle Akteure«.

Gegenüber jW schilderte Körzell die Verhältnisse in seinem Heimatort Bad Hersfeld, die Pars pro toto gelten dürften. Dort brenne nachts keine Straßenlaternen mehr, die Schwimmhalle sei geschlossen worden. »Der Rasen auf dem Sportplatz wird nicht mehr gemäht.« Im Winter werde im bergigen Gelände auf den Straßen nicht mehr gestreut. Um den »Investitionsstau« der vergangenen Jahre aufzulösen, reichten auch nicht die derzeitigen vollen Steuerkassen. Man müsse mit der »›Schuldenbremse‹ in Konflikt« geraten, heißt es im Konzept. Andernfalls könne man den »Zusammenhalt in der Gesellschaft nicht vorantreiben«, so Körzell.

Dem Argument, dass sich Eigentümer schnell in Nachbarländer absetzen könnten, um Steuern zu sparen, begegnete Körzell, indem er an die Worte des Bischofs Franz Hengsbach erinnerte. Dieser habe kürzlich erklärt, er würde den Leuten, die damit drohten, ihr Vermögen ins Ausland zu verlegen, den Umzugswagen selbst vor die Haustür fahren. Das als scheues Reh bezeichnete Kapital sei keine Currywurstbude, die man heute hier und morgen dort aufstellen könne. Vielmehr produzierten die Konzerne hierzulande und seien auch auf den hiesigen Markt angewiesen. Während die SPD Steuererhöhungen vermeiden wolle, setze der DGB »einen eigenen Fokus«. In den 345 Stadt- und Kreisverbänden des DGB sollen die Vorschläge jetzt beraten werden. Auf Podien mit Bundestagsabgeordneten soll das Konzept diskutiert werden. »Man muss nicht immer gleich Massendemonstrationen veranstalten, um sich Gehör zu verschaffen«, sagte Körzell gegenüber jW.