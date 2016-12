Ankara schwört Rache

Vorheriges

Bei einem Doppelanschlag vor dem Stadion des türkischen Fußballklubs Besiktas im Zentrum von Istanbul wurden am Samstag abend mindestens 38 Menschen getötet, darunter 30 Polizisten. 155 Personen wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Die erste Detonation erfolgte eineinhalb Stunden nach Abpfiff eines Fußballspiels. Ein mit Sprengstoff gefüllter Wagen steuerte gezielt einen Bus mit Bereitschaftspolizisten an. Wenige Sekunden später sprengte sich ein Attentäter in einer Parkanlage gegenüber dem Stadion in die Luft.

Bis Sonntag nachmittag bekannten sich die Freiheitsfalken Kurdistans (TAK) auf ihrer Internetseite zu der Attacke. Die TAK hat sich nach eigenem Bekunden von der nach ihrer Meinung nach zu gemäßigten Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) abgespalten.

Es bestünde kein Zweifel an einer Täterschaft der PKK, hatte indes Ministerpräsident Binali Yildirim bereits zuvor erklärt. Innenminister Süleyman Soylu schwor am Sonntag bei der Beerdigung mehrerer bei dem Anschlag getöteter Polizisten »Rache« gegenüber den »Verrätern«, die »wie Tiere in Bergen und Höhlen« lebten – eine Anspielung auf die kurdische Guerilla.

Auch denjenigen, die solche Taten von Rednertribünen zu entschuldigen suchten, drohte der Innenminister mit Blick auf die linke prokurdische Demokratische Partei der Völker (HDP). »Wir verurteilen diese Anschläge aufs schärfste. Wir sind sehr traurig und teilen den Schmerz«, hatte diese allerdings noch in der Nacht zu Sonntag erklärt. In den vergangenen Monaten waren Tausende HDP-Mitglieder unter dem Vorwurf der PKK-Unterstützung inhaftiert worden, darunter die beiden Parteivorsitzenden sowie Abgeordnete und Bürgermeister.

Erst ein Präsidialsystem werde der Türkei politische Stabilität geben, erklärte Burhan Kuzu, Istanbuler Abgeordneter der regierenden Partei für Gerechtigkeit und Fortschritt (AKP), kurz nach den Anschlägen im Internet. Diesen Tenor schlugen am Sonntag mehrere regierungsnahe Zeitungen auf ihren Titelseiten an. Wenige Stunden vor den Angriffen hatte die AKP dem Parlament ihr gemeinsam mit der faschistischen Partei der Nationalistischen Bewegung (MHP) ausgehandeltes Gesetzesvorhaben zur Umwandlung der Republik in eine Präsidialdiktatur vorgelegt.

»Die Exekutivgewalt liegt beim Präsidenten der Republik«, heißt es in dem auf Recep Tayyip Erdogan persönlich zugeschnittenen Gesetzentwurf. So soll der Staatschef per Dekret ohne Einmischung des Parlaments regieren können. Außerdem soll er Vizepräsidenten, Minister und leitende Stellen im öffentlichen Dienst sowie die Hälfte der Mitglieder der Justizaufsichtsbehörde ernennen und das Parlament auflösen können.

Da AKP und MHP zusammen nicht auf die notwendige Zweidrittelmehrheit von 367 Stimmen in der Großen Nationalversammlung kommen, soll die Verfassungsänderung per Referendum zur Abstimmung gestellt werden. Ein solches, das bereits mit 330 Stimmen beschlossen werden kann, sei im März 2017 möglich, heißt es aus der Regierung.

Als Gegenleistung für ihre Unterstützung von Erdogans Präsidialdiktatur fordert die MHP, das Volk auch über die Wiedereinführung der Todesstrafe abstimmen zu lassen. Ausdrücklich verlangt MHP-Führer Devlet Bahceli die Hinrichtung des inhaftierten PKK-Vorsitzenden Abdullah Öcalan. Dessen Todesstrafe war 2003 im Zuge der EU-Beitrittsverhandlungen in lebenslängliche Haft umgewandelt worden.