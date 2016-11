»Mehr bewirkt als je zuvor«

Vera Friedländer möchte aufklären und liest so oft wie möglich aus ihrem Buch »Ich war Zwangsarbeiterin bei Salamender« (hier am 20. September in der jW-Ladengalerie) Foto: Christian-Ditsch.de

Sie waren Anfang November zum zweiten Mal wegen der Firma Salamander in Kornwestheim.

Ja, vor fünf Jahren war ich schon mal dort. Und ich hörte empört von einer Veranstaltung mit Anne Sudrow, die ihr Buch »Der Schuh im Nationalsozialismus« vorstellte. Darin spielte auch Salamander eine Rolle. Die Lesung musste damals in einen Nachbarort verlegt werden, weil die Verantwortlichen – vielleicht im vorauseilenden Gehorsam oder auf sanften Druck – nicht am Ort des Geschehens das Thema angesprochen wissen wollten.

Diesmal war das anders?

Völlig anders. Mich hatten diesmal die Initiative Stolpersteine und die Stadt Kornwestheim gemeinsam eingeladen, um mein aktuelles Buch »Ich war Zwangsarbeiterin bei Salamander« vorzustellen. Gekommen waren 130, 140 Interessierte verschiedener Generationen, mehr als der Raum Plätze bot. Die Parteien des Kommunalparlaments hatten ihre Vertreter entsandt, und die erkrankte Oberbürgermeisterin ließ offiziell Grüße übermitteln. Auf der Homepage der Stadt wurde mit dem Hinweis geworben, dass das Eintrittsgeld der Initiative Stolpersteine Kornwestheim als Spende zugeht, die Lokalpresse berichtete. Auch im Stadtbild fanden sich reichlich Hinweise.

Also diesmal ganz großer Bahnhof?

Wohl wahr. Aber wichtiger waren zwei andere Dinge. Die Mehrheit im Publikum schien zum ersten Mal davon zu hören, wie sehr das hier hochgeschätzte Unternehmen Salamander die Nazis unterstützt und von deren Verbrechen profitiert hatte. Ich erzählte, dass im April 1933 Generaldirektor Alex Haffner im Namen der Firma 10.000 Reichsmark der NSDAP gespendet hatte, worauf ihn Hitler zum Tee einlud. Im Lauf des Jahres 1933 entledigte sich das Unternehmen seiner jüdischen Miteigentümer, es »arisierte« sich selbst. Später mussten Zwangsarbeiter wie ich Schuhe aus Vernichtungslagern verarbeiten, was wir aber damals nicht wussten. Weitaus verbrecherischer war jedoch die Schuhprüfstrecke im KZ Sachsenhausen. Dort liefen zwischen 1940 und 1945 Häftlinge mit einem Gewicht von weit mehr als einem halben Zentner auf dem Rücken täglich an die vierzig Kilometer auf einer Schotter- und Kiespiste, um Lederersatzstoffe von Salamander auszuprobieren. Viele Männer überlebten diese Tortur nicht, das »Schuhläuferkommando« galt als Strafe. Die SS aber ließ sich die »Nutzung der Versuchspersonen« bezahlen: sechs Reichsmark pro Tag und Person. Und die Salamander-Direktoren Sigle, Eichenlaub und Hammelbacher waren wiederholt vor Ort. Sie wussten also, was im KZ Sachsenhausen geschah. Als Josef Snep, ein Überlebender des Schuhläuferkommandos, auf Einladung einer privaten Initiative im Mai 2010 nach Kornwestheim kam, um darüber zu berichten, erschien nicht eine einzige Zeile in der lokalen oder regionalen Presse.

Und zweitens?

In der Diskussion nach meinem Vortrag wurde nicht nur Unmut über das Verschweigen dieses Teils der Firmengeschichte geäußert, es wurde auch gefordert, Namen von eindeutig belasteten Personen aus dem Stadtbild zu entfernen. So ist das Gymnasium nach Ernst Sigle benannt. Der war Vorsitzender des Aufsichtsrates der Salamander AG, ihr Hauptaktionär und maßgeblich für die Unternehmenspolitik in der Nazizeit verantwortlich. 1927 hatte er mit 55 Jahren die Ehrenbürgerwürde von Kornwestheim erhalten, 1952 das Große Bundesverdienstkreuz. Oder Hanspeter Sturm, jener Firmenhistoriker, der die Unternehmensgeschichte frisierte und sich dabei der Sprache der Nazis bediente: Seit 2013 trägt die Sporthalle seinen Namen. Prof. Dr. Sturm, Schwabens Polizeipräsident a. D. und in den 1990er Jahren in Sachsen bei der Hochschulausbildung Hunderter Polizeibeamter tätig, erhielt für sein vielseitiges Engagement das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse – und auch die höchste Auszeichnung des Landes Baden-Württemberg, das einmal von einem früheren Nazimarinerichter regiert worden war: Hans Filbinger. (CDU, Ministerpräsident von 1966 bis 1978 – Anm. d. R.)

Die Wünsche nach Umbenennung wurden in lebhafter Debatte vorgetragen. Man sollte abwarten, was daraus wird.

Sicherlich. Aber das Schweigen und das Verharmlosen sind vorbei. Sturm wurde vom Denkmalsockel geholt, ebenso Salamander. In der Nazizeit hatte das Unternehmen keineswegs »schützend« seine Hände über die jüdischen Miteigentümer und Mitarbeiter gehalten, wie Sturm noch 1998/99 behauptete. Es hatte die Nazis protegiert und von deren Terrorherrschaft nachweislich profitiert. Daran war ich als Zwangsarbeiterin selbst beteiligt. Was aber behauptete Sturm? Keinem Juden sei bei Salamander etwas passiert, »alle vor dem Kriege bei Salamander beschäftigten Juden konnten nach dem Krieg wieder anfangen«, nur 284 französische Kriegsgefangene seien als Zwangsarbeiter beschäftigt worden. Ansonsten seien »Vertragsarbeiter« aus Griechenland und Frankreich wie deutsche Kollegen entlohnt worden. Von einem »Reparaturbetrieb« in der Berliner Köpenicker Straße 6A, in welchem ich mit anderen Zwangsarbeitern schuften musste, schien er nichts zu wissen. »Salamander-Schuhe müssen nicht repariert werden«, hatte er lachend erklärt.

Werden Sie wieder einmal nach Kornwestheim reisen, um den Fortgang zu verfolgen?

Die Veranstaltung war die vielleicht wichtigste Lesung in meinem Leben. Ich habe, so scheint mir, mehr bewirkt als jemals zuvor. Ein schöner Abschluss. Ich werde im Februar 89 Jahre alt, die Sehkraft hat erheblich nachgelassen, weiter als eine Autostunde rings um Berlin kann und mag ich nicht mehr reisen. Aber natürlich werde ich aufmerksam verfolgen, was sich in Kornwestheim bewegt.