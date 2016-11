US-Farbenrevolutionär des Tages: George Soros

Foto: Bernadett Szabo/Reuters

Hillary Clinton hat's vergeigt, obwohl sie dem Vernehmen nach 1,3 Milliarden US-Dollar im US-Präsidentschaftswahlkampf verbrannt hat. Macht nichts, the show must go on. Sagten sich ihre Sponsoren unter den US-Milliardären und versammelten sich am Sonntag zusammen mit führenden Politikern der Demokraten unter dem Titel »Democracy Alliance« für drei Tage in Washingtons feudalem Mandarin-Oriental-Hotel. Das berichtete die US-Zeitung Politico am Montag. Schlagzeile: »Soros tut sich mit Geldgebern zusammen (bands), um Trump zu widerstehen und ›die Macht zurückzuerobern‹«.

Aus der Anwesenheit des Großspekulanten, Philanthropen und großzügigen Förderers »bunter Revolutionen« rund um Russland, George Soros (geschätzt 25 Milliarden US-Dollar Vermögen), könnte man schließen, dass in den USA demnächst eine Farbenrevolution startet. So wie 2000 in Belgrad, 2003 in Georgien (»Rosenrevolution«), 2004 in der Ukraine (»Orangen«), 2005 in Kirgistan (»Tulpen«) und anderswo. Soros hat da ein Modul entwickeln lassen, das er auch nach Kuba exportieren ließ – allerdings erfolglos. Geld spielt keine Rolle, es geht um die »offene Gesellschaft«, d. h. um mehr Freiheit fürs Zocken in großen Beträgen. Die sich da im »Mandarin Oriental« trafen, haben daran ein spezielles Interesse, etwa die Hedgefondsmanager und Multimilliardäre Tom Steyer und Donald Sussman. Die »offene Gesellschaft« sei »jetzt in den USA selbst« in Gefahr, zitierte Politico aus der Tagesordnung zum Punkt »Unterhaltung mit George Soros«. Er sei »durch die Ära der Nazis und des Kommunismus« gegangen. Die Kriegsverbrechen, die seine »offenen Gesellschaften« seit 1991 verübt haben, und die Massenverarmung per Gesetz standen nicht auf der Agenda. Die fälligen Kampagnene werden zeigen, dass in den Vereinigten Staaten wahlweise Kommunismus, Faschismus und Antisemitismus drohen. Denn: Weißer Mann viel Scheiße im Kopf, weißer Mann mit Milliarden Dollar milliardenfach viel. (asc)