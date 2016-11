EU nimmt Reisende ins Visier

Ausländer, die ohne Visum in den Schengen-Raum einreisen dürfen, sollen sich künftig registrieren müssen Foto: Michael Dalder/Reuters

Die Vertreter der EU-Kommission stellten am Mittwoch in Brüssel ihr neustes »Schutzvorhaben« vor: das Europäisches Reiseinformations- und Genehmigungssystem, kurz ETIAS für »European Travel Information and Authorisation System«.

Ausländer, die ohne Visum in den Schengen-Raum einreisen können, sollen demnach künftig eine Genehmigung beantragen müssen. Ziel dabei sei es, »Risikopersonen« frühzeitig erkennen und an einer Einreise hindern zu können. Die EU-Kommission erklärt ihren Vorstoß mit aktuellen Bedrohungen durch internationalen Terrorismus und Problemen mit illegaler Migration. Die Bürger von mehr als 50 Staaten sind von einer Visumpflicht bei Reisen in den Schengen-Raum befreit.

Vorbild für das neue europäische Kontrollinstrument ist das US-amerikanische »Electronic System for Travel Authorization« (ESTA). Funktionieren sollen die Prüfungen der Einreiseanträge mittels eines Dreistufen­systems: In einem ersten Schritt müssen Antragsteller ein Onlineformular ausfüllen. Anschließend wird geprüft, ob die betreffende Person »ein Risiko im Hinblick auf die irreguläre Migra­tion, die Sicherheit oder die öffentliche Gesundheit« darstellt. Dies geschieht durch einen Abgleich mit den bereits bestehenden Informationssystemen wie denjenigen von Europol, Interpol oder Eurodac, der Datenbank für Fingerabdrücke. Wie das Handelsblatt am Mittwoch berichtete, sollen die Antragsteller dabei auch auf bestimmte Verdachtsprofile gescannt werden, um vermeintliche »Dschihadisten, Kriminelle und illegal Eingewanderte« identifizieren zu können.

Welche Informationen beim Einreiseantrag angegeben werden müssten, führte die EU-Kommission am Mittwoch nicht detailliert aus. Wie Die Welt berichtete, sollen nebst den üblichen Angaben zu Person und Wohnort allerdings auch Daten zum Gesundheitszustand sowie zu möglichen Vorstrafen oder früheren Aufenthalten in Kriegsgebieten abgefragt werden.

Der Aufbau des Systems soll rund 212 Millionen Euro kosten. Die laufenden Aufwände werden mit jährlich 85 Millionen Euro veranschlagt. Diese sollen allerdings durch Gebühren gedeckt werden. Wer einen Einreiseantrag stellt, soll fünf Euro zahlen müssen.

Kommissionspräsident Jean-Clau de Juncker hatte das ETIAS bereits im September in seiner Rede zur Lage der Uni on angekündigt. Das System ist Teil der umfangreichen Europäischen Sicherheitsagenda 2015–2020. Die Mitgliedsstaaten und das EU-Parlament müssen den Plänen der EU-Kommission allerdings noch zustimmen. (dpa/Reuters/jW)